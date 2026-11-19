MILANO (ITALPRESS) – Il 47% delle aziende del settore delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) presenta bassi livelli sia di conoscenza sia di attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR), entrato in vigore lo scorso 12 agosto. Solo il 4%, composto esclusivamente da grandi imprese, ha un elevato livello di conoscenza accompagnato da un’attuazione concreta delle misure necessarie. E’ quanto emerge dallo studio “Stato dell’arte e opportunità per gli imballaggi delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” di Erion Packaging, curato dal Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia e Digital360 Advisory, che ha interessato 51 aziende e ha preso in considerazione sei dei principali requisiti tecnici introdotti dal Regolamento: sostanze pericolose presenti negli imballaggi, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione, riutilizzo ed etichettatura degli imballaggi.

Uno dei primi risultati dello studio riguarda la dimensione del fenomeno: nel 2025 sono state immesse sul mercato italiano circa 454.722 tonnellate di imballaggi associati alle AEE, pari a circa il 3% dei 14,2 milioni di tonnellate di packaging complessivamente immesse sul mercato nazionale. A generare la maggiore quantità di packaging sono le piccole AEE, cui sono associate circa 235.554 tonnellate di imballaggi, pari al 51,8% del totale. Seguono le grandi AEE (90.682 tonnellate, 19,9%), le apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (54.268 tonnellate, 11,9%), il comparto Freddo e clima (39.288 tonnellate, 8,6%) ed i Televisori e monitor (34.931 tonnellate, 7,7%).

Lo studio evidenzia come la conoscenza delle nuove disposizioni sia ancora prevalentemente generale e non si sia sempre tradotta in processi strutturati all’interno delle aziende. Il livello più elevato di mancata conoscenza riguarda il riutilizzo degli imballaggi (47%), seguito dal contenuto riciclato e dalla riduzione di imballaggio, entrambi al 43%. Allo stesso tempo, il 43% delle aziende dichiara di conoscere, almeno in termini generali, tutti e sei i requisiti analizzati, mentre il 22% non ne conosce alcuno. Il principale elemento di attenzione riguarda però il passaggio dalla conoscenza alla misurazione concreta della propria posizione rispetto al Regolamento. Per cinque dei sei requisiti analizzati, infatti, la maggioranza delle imprese non ha mai effettuato una valutazione strutturata. La percentuale varia dal 57% per la minimizzazione degli imballaggi al 78% per il contenuto riciclato. Anche le attività di valutazione sistematica e continuativa risultano ancora poco diffuse. Una situazione analoga emerge sul fronte della documentazione: a seconda del requisito, tra il 65% e l’84% delle aziende non ha ancora predisposto evidenze documentali a supporto della propria conformità.

Anche sul piano delle azioni concrete il percorso è ancora in evoluzione: tra il 63% e l’84% delle aziende, a seconda del requisito considerato, non ha ancora avviato iniziative specifiche di miglioramento, come la riprogettazione degli imballaggi, la riduzione del numero di materiali utilizzati, la sostituzione di plastica e polistirene con materiali alternativi e un maggiore coinvolgimento dei fornitori nella raccolta di informazioni e certificazioni.

Incrociando il livello di conoscenza con quello di attuazione, il gruppo più numeroso, pari al 47% del campione, è costituito dai “Ritardatari”, caratterizzati da livelli ancora bassi su entrambi gli indicatori. Seguono i “Teorici” (31%), imprese che mostrano una buona conoscenza delle disposizioni ma non l’hanno ancora tradotta pienamente in attività operative. Il 18% delle aziende è invece “In cammino”, con un livello intermedio sia di conoscenza sia di implementazione. Solo il 4% rientra tra i “Best in class” e presenta livelli elevati in entrambe le dimensioni, rappresentato esclusivamente da grandi imprese.

Partendo dai risultati della survey, dalle interviste e dall’analisi dei quantitativi di packaging immessi sul mercato, lo studio propone alle imprese del settore AEE un percorso in sei fasi, concepito come un processo di miglioramento continuo.

Il primo passaggio consiste nell’aumentare la conoscenza del Regolamento e seguirne costantemente l’evoluzione. Seguono la costruzione di processi strutturati di misurazione, la verifica periodica della conformità ai singoli requisiti, l’introduzione di azioni concrete di miglioramento sugli imballaggi, il raggiungimento della conformità documentale e, infine, la possibilità di andare oltre il semplice adempimento normativo, trasformando il percorso di adeguamento in un’opportunità di efficientamento e innovazione.

“I risultati dello studio ci dicono che il PPWR non può più essere affrontato esclusivamente come una nuova norma da conoscere: deve progressivamente tradursi in dati, processi, responsabilità interne e scelte concrete sugli imballaggi – dichiara Andrea Bizzi, Direttore Generale di Erion Packaging -. Le imprese hanno davanti a sè un percorso complesso e un quadro tecnico ancora in evoluzione, ma proprio per questo è importante iniziare oggi a mappare i propri flussi, coinvolgere la filiera e costruire sistemi capaci di misurare nel tempo la propria posizione rispetto ai diversi requisiti”.

– foto f12/Italpress –

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