PALERMO (ITALPRESS) – “Se il mio nome per la presidenza della Regione è stato bruciato? No, sono sereno e tranquillo come sempre, felice di fare il mio dovere nei confronti di Palermo e di ogni pezzo della Sicilia”. Così il vicepresidente della Camera e deputato di FI, Giorgio Mulè, a Villa Niscemi, a margine della presentazione del progetto ‘Palermo – Laboratorio di resilienza e sviluppo sostenibile’. “Per esempio, nella legge di stabilità ci sono vari interventi pensati per diversi aspetti, dall’oncologia a Catania agli obesi e allo screening che riguarda molti siciliani. L’attenzione quindi è massima”, aggiunge Mulè, che ribadisce: “No, ‘bruciato’ assolutamente no. Sono sereno come prima”.

“C’è una splendida e straordinaria ‘sposa’ che è la Sicilia. Non ci sono pretendenti: ognuno di noi, se vuole ‘sposare’ la Sicilia deve essere in grado di avere un ‘corredo’ fatto di idee, di proposte e di capacità. Potremmo essere tantissimi a volere prender in sposa la Sicilia e ognuno di noi questo ‘corredo’ ce l’ha, poi vedremo quello che si deciderà“, aggiunge. Ed ai giornalisti che gli chiedono se, sulla fuga di notizie relative al suo nome come candidato designato da Forza Italia alla presidenza della Regione Siciliana, possa esserci stato un cortocircuito, Mulè risponde: “Molte volte il cortocircuito è indotto dall’interpretazione o dal voler mandare avanti qualcosa che magari necessita di maturare meglio. Facciamo gli interessi dei siciliani, pensiamo ai siciliani e pensiamo a come far andare meglio questa Regione”.

“La teoria secondo la quale il baricentro della decisione sul candidato governatore del centrodestra per la Sicilia si stia spostando troppo su Roma non poggia su nessuna base storica, culturale e politica. La storia dei movimenti politici e sindacali ci insegna che, da che mondo è mondo, è Roma, intesa come il centro da cui si diramano le politiche nazionali, il luogo in cui si fa sintesi anche in ambito territoriale – aggiunge Mulè -. Guai se non fosse così, perché viceversa saremmo in un sistema nel quale i singoli territori determinano ciò che invece deve avere assolutamente riverbero sul piano nazionale”. “Io voglio continuare a servire la Sicilia: che sia a Roma, a Palermo, a Mazara del Vallo o a Caltanissetta. Voglio continuare a servirla dove altri decideranno che io servo”, sottolinea Mulè.

Poi, in merito alle prossime elezioni comunali a Palermo, dichiara: “Roberto Lagalla non ha bisogno di un endorsement. E’ bravo quanto lo è Carolina Varchi, sono due grandi personalità. Poi ci sono equilibri, che sono nazionali, che ricadono su Roma ed è lì che si deciderà. Nessuno dei due sgomita o si dà pedate sotto gli stinchi, il rapporto è di un tale rispetto che sono certo che si arriverà, come sempre, ad una comune definizione di quello che sarà. Ho rapporti splendidi sia con Carolina Varchi che con il sindaco Roberto Lagalla – aggiunge – non ho visto diatribe tra loro ma ho visto grande rispetto e collaborazione che, oltretutto, io riscontro sugli atti parlamentari rispetto a ciò che si fa a Roma. Da questo punto di vista, trovo che sia una squadra eccellente, sia dal punto di vista dell’operatività che degli interessi della città. Se a Lagalla spetterebbe una ricandidatura? Queste sono le dinamiche elettorali sulle quali non voglio entrare – sottolinea -. Mi pronuncio però su una cosa: a Palermo si sono registrati risultati concreti rispetto ad un’azione di governo”, conclude Mulè.

– Foto xd8/Italpress –

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