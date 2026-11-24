(Adnkronos) – E' stato assolto in appello Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda, l'ex marito della 27enne sanremese Nessy Guerra, rinchiusa da mesi nella sua abitazione in Egitto. L'uomo era stato condannato in primo grado a un anno e 10 mila euro di multa per altre minacce, rivolte al console onorario a Hurghada Orazio Gioacchini, a cui, secondo l'accusa, aveva detto: "Ti faccio sparare alle gambe, finisci in sedia a rotelle". A confermare la notizia all'Adnkronos è l'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti, che però precisa: "Per ora rimane dentro a causa della sua pericolosità sociale". Hamouda era stato arrestato lo scorso 4 novembre proprio a causa delle minacce rivolte all'ex moglie.

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