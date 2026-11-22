Nel girone B del campionato di Eccellenza tennistico il 6-0 con il quale la capolista Niscemi ha superato Atletico Catania 1994 Viagrande nell’ambito dell’11^giornata. La squadra di casa ha disputato un match davvero speciale nel quale ha concesso veramente poco ai suoi avversari che ben poco hanno potuto contro la forza dei gialloverdi niscemesi.

La rete di Dos Santos Silva Flavio dopo 10 minuti di gioco, ha aperto le porte a quella che è stata una goleada della squadra di Nicolò Terranova. L’onda gialloverde, dopo la rete iniziale del suo centravanti, non s’è più interrotta. Il raddoppio è arrivato poco prima la fine della prima frazione di gioco con Stefano Currò.

Nella ripresa, terzo gol di Lucas Marcelo Idoyaga mentre Ebanilson Domingos Viegas ha calato il poker. Di Idoyaga e dello stesso Amedeo Vincenzi gli altri due gol che hanno completato uno score davvero pesante per il Niscemi che ha ribadito la sua forza. Dopo 11 giornate i gialloverdi sono in testa alla classifica a pari punti con l’Acireale con 25 punti. Un risultato che sta andando decisamente oltre ogni aspettativa e che premia il lavoro di un gruppo il cui progetto sportivo sta premiando un intero ambiente che, fin qui, ci ha messo tanto in termini economico finanziari, ma anche di impegno e dedizione.

E domenica prossima, per la 12^ di campionato, trasferta in terra siracusana per il Niscemi sul campo del Melilli, squadra di centroclassifica, nel contesto di un impegno nel quale i giallo verdi saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere finora in questo campionato.