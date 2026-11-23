CAMPOFRANCO. La comunità campofranchese ha dato l’ultimo saluto a Vito Rubino, per tanti anni, ben 40, agente di Polizia Municipale. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e tutto il personale del Comune di Campofranco hanno espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa avvenuta all’età di 72 anni.

Nato a Bari il 6 febbraio 1954, Vito Rubino entrò in servizio presso la Polizia Municipale del Comune di Campofranco il 12 luglio 1979. Vi rimase fino al pensionamento, il 1° agosto 2019: 40 anni di servizio dedicati all’Ente comunale e a Campofranco. “In tutti questi anni – ha ricordato il sindaco Nuara – ha lavorato con serietà, competenza e senso del dovere. Il suo esempio di professionalità resta un patrimonio per l’Amministrazione e per quanti hanno lavorato al suo fianco”.

L’Amministrazione comunale e la cittadinanza si sono stretti con affetto alla moglie Cristina, alla figlia Maria Rita, al genero Salvatore, ai nipoti Cinzia e Giuseppe e a tutti i familiari in occasione dei funerali che si sono svolti nella Chiesa Madre di Campofranco.