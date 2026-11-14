Digiuno-mania, il medico-nutrizionista: “Da pratica di buona senso è diventata atto di forza”

(Adnkronos) – Italiani sempre più presi dal digiuno, anche a oltranza, come scorciatoia veloce per perde peso. Tanto da trasformare l'astensione dai pasti in una vera e propria mania. Ma non tutto è oro quello che luccica. Ad esempio quando e chi può farla? Si ottengono sempre dei risultati? "Negli ultimi tempi il panorama del benessere ha smesso di accontentarsi delle vecchie abitudini e ha alzato l'asticella, trasformando il digiuno da pratica di buon senso a vero e proprio atto di forza. Non parliamo più del classico digiuno intermittente, un argomento ormai sdoganato e noto a chiunque frequenti le cronache della nutrizione. Qui la deriva mediatica è un'altra: la tendenza a spingere l'astensione dal cibo ben oltre i confini della fisiologia quotidiana, con giornate intere — o addirittura cicli prolungati — di digiuno assoluto vissuti come un rituale di purificazione e di presunta rigenerazione totale. Dietro la pretesa di efficacia di questo digiuno a oltranza si muove una narrazione ben precisa: si richiamano concetti medici solidi e ufficializzati, come il ruolo dell'autofagia o la necessità di modulare i picchi di insulina per contrastare l'insulino-resistenza e l'infiammazione di basso grado, evocando origini ancestrali e la programmazione biologica alla carestia. È attraverso questo richiamo a principi scientifici reali che si finisce per giustificare l'adozione di pratiche estreme, ammantando di autorevolezza un percorso che porta dritti alla privazione assoluta". E' l'analisi dell'immunologo Mauro Minelli, professore di Nutrizione clinica all'università Lum 'Giuseppe Degennaro', Ma il punto centrale è proprio qui – secondo Minelli – "un conto è governare la biochimica con la competenza e il rigore di procedure terapeutiche nutrizionali validate; un altro è prendere quei medesimi principi e stravolgerli, illudendosi che esasperare la privazione equivalga a moltiplicare i benefici. Estrapolare un meccanismo di sopravvivenza estrema per farne uno stile di vita quotidiano significa ignorare come funziona la macchina umana. Il corpo non è una stufa da spegnere – evidenzia lo specialista all'Adnkronos Salute – per pulirne la canna fumaria; è un sistema complesso e dinamico che, di fronte a un digiuno prolungato e autogestito, non avvia una magica rigenerazione ma attiva risposte di stress, mascherando l'incapacità di trovare una misura reale nella propria quotidianità". Sostituire la 'fatica' di un'alimentazione corretta e del movimento "con lo shock di giornate intere a stomaco vuoto è una scorciatoia che sul piano medico perde qualsiasi credibilità. La privazione esasperata porta infatti con sé un conto fisiologico piuttosto salato: quando il corpo viene privato del tutto di nutrienti per giorni, si trova – avverte – costretto a bruciare a tappe forzate i propri grassi, liberando corpi chetonici che causano la classica alitosi acida e sgradevole, spia evidente di un organismo in riserva d'emergenza. Ancora più profondo è l'impatto sul tubo digerente, dove la mancanza di cibo altera la motilità del canale intestinale portando a irregolarità dell'alvo, soprattutto a stipsi. Ma il danno peggiore avviene nell'ombra del nostro microbiota, dove togliere il nutrimento per tempi prolungati significa affamare intere popolazioni batteriche benefiche, innescando una grave disbiosi carenziale in cui la biodiversità crolla a favore delle specie più aggressive. La clinica non vive di scorciatoie né di fedi irremovibili, e la biologia non fa sconti alle mode. Del resto – conclude Minelli – con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la miglior risposta agli eccessi non è certo la penitenza punitiva del digiuno ad oltranza, ma il recupero di un sano buon senso a tavola".

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