ROMA (ITALPRESS) – “C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo che è necessaria una risposta comune”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera sulle minacce cyber. “Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente. Esistono già strumenti di cooperazione che vanno ulteriormente rafforzati, soprattutto nello scambio tempestivo delle informazioni, nella prevenzione e nelle attività investigative. Hanno già avuto luogo le prime riunioni a livello internazionale delle reti degli organismi nazionali attivi su questi temi. Proprio su questo fronte, l’azione dell’Italia si muove in piena sinergia a livello europeo e bilaterale.

Parallelamente, il ministero dell’Interno opera in costante contatto con i partner dell’Unione Europea e con le autorità investigative dei Paesi terzi”.

“Gli attacchi rilevati e gestiti dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, dall’inizio dell’anno al 31 ottobre sono stati 7.261, con un calo del 9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in cui erano stati 7.981, mentre le persone indagate nel corrente anno sono state 129 a fronte delle 118 del 2025”, sottolinea il ministro.

“Se da un lato vanno evitati allarmismi infondati, dall’altro sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte – prosegue -. Proprio perchè la posta in gioco è alta (in attesa che le attività investigative restituiscano i primi risultati) la responsabilità istituzionale ci impone, da un lato, di effettuare analisi nel modo più ampio possibile, dall’altro, di mantenere una linea di azione equilibrata e razionale nell’individuare soluzioni a breve e a medio termine”.

“Se è evidente che la finalità unica di queste azioni è volta alla destabilizzazione e a incidere sulla reputazione delle istituzioni, è ancora prematuro attribuirne la responsabilità alla regia di uno o più soggetti ostili tra loro strutturalmente coordinati”, spiega ancora Piantedosi.

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