(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra oggi 20 novembre, arriva 'Manuale Emotivo', il podcast gratuito ideato da Caterina Balivo insieme a Daniela Chieffo, direttrice dell'Unità operativa di Psicologia clinica del Policlinico Gemelli. "Il podcast vuole offrire strumenti pratici per comprendere le emozioni, migliorare il dialogo tra genitori e figli e affrontare insieme le difficoltà della crescita", spiega all'Adnkronos Salute Caterino Balivo, intervenuta alla presentazione al Policlinico Gemelli di 'A new mind", progetto dedicato al disagio dei giovani under 18. "A volte basta una situazione quotidiana per mettere in difficoltà un genitore. Per esempio, quando un figlio adolescente chiede di giocare a Gta e insiste dicendo: 'Ce l'hanno tutti, ci giocano tutti'. Come genitori abbiamo il compito di tutelarlo e, in questo caso, dire di no. Ma abbiamo anche bisogno di strumenti per aiutarlo a riconoscere le proprie emozioni e capire come gestirle" aggiunge la conduttrice televisiva, dal 2023 alla guida di La volta buona su Rai1. Da qui nasce l'idea di 'Manuale Emotivo', disponibile gratuitamente in formato audio su tutte le principali piattaforme dal 20 novembre al 28 dicembre, con una puntata a settimana. "Vogliamo dare ai ragazzi e ai genitori strumenti per riconoscere le emozioni, anche quelle che spesso i giovani non riescono a identificare e che gli adulti non sanno come spiegare". 'Manuale Emotivo' è prodotto da Chora Media. In ogni episodio "partendo anche dalla mia esperienza di madre, dialogo con la professoressa Chieffo, psicologa e psicoterapeuta, dando spazio alle domande dei ragazzi e alle preoccupazioni dei genitori". I sei appuntamenti affrontano temi centrali nella crescita: ansia, social network, affettività, rapporto con il corpo, bullismo e autostima. "Si parla di pressione scolastica, primo smartphone, immagine di sé e autolesionismo, per offrire spunti e strumenti utili ad affrontare le difficoltà dell'adolescenza" conclude Balivo.

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