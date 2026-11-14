Caos a Ballando, Jimmy Ghione inciampa tra i cavi e lancia volantini tra il pubblico: cosa è successo

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Momenti di caos a 'Ballando con le stelle'. Quando sulla pista del dance show di Rai 1 arriva Jimmy Ghione, le risate sono assicurate. Il concorrente, eliminato la scorsa settimana e poi ripescato grazie alla wild card, questa sera ha messo tutto il suo impegno nell'esibizione anche se il risultato non è stato convincente. Al termine della performance, Ghione ha consegnato alla giuria un volantino con la locandina del tour che 'farà' insieme a Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca, intitolato 'Trova l'intruso'. Un siparietto totalmente ironico e finto, messo in scena per distogliere la giuria dalla sua perfomance e per alleggerire la tensione prima delle votazioni. Il concorrente ha poi iniziato a distribuire i volantini anche agli altri presenti in studio e mentre si avvicinava verso il pubblico è inciampato nei cavi delle telecamere, rischiando una brutta caduta. Fortunatamente è riuscito a rimanere in piedi, ma questo non lo ha fermato: ha iniziato a lanciare i fogli in aria, creando caos tra il pubblico. Un momento che ha strappato tante risate tra pubblico e giuria. La scenetta però non è bastata a convincere i giudici sulla performance. Per Ghione sono arrivati 33 punti, ai quali sono stati sottratti i 20 punti per la wild card ottenuta della scorsa puntata.

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