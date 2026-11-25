Un’importante occasione di crescita, sensibilizzazione e orientamento scientifico ha animato lo scorso 13 novembre l’Aula Magna “V. Brancati” dell’I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Agata Rita Galfano, che ha ospitato un incontro promosso in collaborazione con il Comitato provinciale AIRC.L’iniziativa, curata dal Referente alla Salute, prof. Giuseppe Mirabella, in stretta sinergia con la docente di Scienze, la prof.ssa Roberta Pulvirenti, ha permesso agli studenti dell’istituto nisseno di avvicinarsi in modo diretto al mondo della ricerca oncologica e ai temi legati alla prevenzione e ai corretti stili di vita.A dialogare con i ragazzi sono intervenute la Referente provinciale AIRC, dott.ssa Paola Garofalo, che ha illustrato il ruolo fondamentale della Fondazione sul territorio, e la ricercatrice volontaria di AIRC Nazionale, prof.ssa Laura Ottini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Roma “La Sapienza”. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, la docente ha raccontato la propria esperienza nel campo della ricerca, spiegando come nascono i progetti scientifici e quali siano le sfide attuali della medicina.La platea ha risposto con grande entusiasmo: gli studenti hanno seguito l’intero incontro con costante attenzione, rendendosi protagonisti nella parte finale con numerose domande, riflessioni e curiosità rivolte alla relatrice.Con questo appuntamento, l’I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara” conferma il proprio impegno nell’offrire agli alunni percorsi formativi di alto valore civico e scientifico, capaci di unire lo studio delle discipline curricolari alla consapevolezza verso la salute e il bene comune.