Lo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta conferma ancora una volta il proprio ruolo strategico e baricentrico per lo sport del territorio, ospitando martedì 24 novembre 2026, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il Corso di formazione docenti promosso dal Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Rugby (FIR).

L’iniziativa, rivolta al personale docente e organizzata dalla Federazione, rappresenta un appuntamento di grande valore formativo e culturale per la diffusione della palla ovale. Coinvolgere chi opera quotidianamente nel mondo della scuola significa costruire basi solide per avvicinare i più giovani ai valori del rugby, alla cultura sportiva e alla crescita educativa sul territorio.

25 i partecipanti che al termine del corso “Il Rugby Tag a scuola” riceveranno l’attestato di partecipazione: Adriana Sanfilippo, Alessandra Lacagnina, Alessandro Andaloro, Alessandro Valenza, Alessio Torino, Annarita Milano, Brenda Formica, Clelia Siciliano, Federica Mirasole, Gemma Leonardi, Giuseppe Fontanetta, Graziella Vitali, Gregorio Savaia, Leonardo Guida, Lilliana Incardona, Luca Lapaglia, Maria Teresa Cordova, Marina Passafiume, Michele D’Oro, Nunzio Licata, Patrizia Terrana, Salvatore Nanfara, Salvatore Mingoia, Serena Spanò, Vanessa Lodato,

Un traguardo che valorizza ulteriormente il percorso portato avanti con passione e continuità dalla Nissa Rugby, impegnata nel rendere lo Stadio “Marco Tomaselli” non solo un impianto sportivo, ma un vero e proprio polo vivo e pulsante di attività, incontro e formazione. La disponibilità della struttura e la consueta collaborazione del club nisseno testimoniano una visione capace di fare rete con le istituzioni sportive regionali a beneficio dell’intera comunità.

Alla giornata formativa daranno il proprio contributo i tecnici di supporto del Comitato Regionale Siciliano Carmelo Censabella e Giacomo Granata, a conferma dell’attenzione riservata a Caltanissetta come punto di riferimento per lo sviluppo del movimento rugbistico regionale.

Ancora una volta, il “Marco Tomaselli” e la Nissa Rugby si pongono in prima fila nel promuovere uno sport inclusivo, educativo e radicato nel territorio, guardando al futuro delle nuove generazioni.