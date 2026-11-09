Caltanissetta, la Juventus raccontata con il cuore: Gambelli presenta “Coriandoli bianconeri vent’anni dopo”

La passione bianconera diventa racconto, memoria ed emozione. Sarà dedicato a «Coriandoli bianconeri. Vent’anni dopo», il nuovo libro di Riccardo Gambelli, pubblicato da Edizioni Il Leccio nel 2026, un importante appuntamento ufficiale della Juventus FC organizzato dai Fan Club Juventus di Caltanissetta e San Cataldo, guidati da Lillo Rizza e Tatiana Amico.

A moderare l’incontro sarà Alessandro Silverio, giornalista professionista e presidente di Assostampa della provincia di Caltanissetta.

A vent’anni dal primo volume, Gambelli torna a raccontare il suo mondo bianconero attraverso un viaggio nella storia della Juventus, tra trionfi, delusioni, amicizie, affetti e ricordi personali. Un libro nel quale il calcio diventa lo strumento per raccontare la vita e le emozioni che accompagnano una passione senza tempo.

Particolarmente toccante il ricordo della tragedia dell’Heysel del 29 maggio 1985, vissuta direttamente dall’autore, sopravvissuto a quella drammatica notte. Una testimonianza che conferisce all’opera un profondo valore umano, oltre che sportivo.

I coriandoli bianchi e neri diventano così la metafora di un’esistenza fatta di gioie e sofferenze, vittorie e sconfitte, mentre il confronto tra il calcio romantico di ieri e quello sempre più legato al business di oggi offre ulteriori spunti di riflessione.

L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare l’autore, conoscere da vicino il suo percorso e condividere storie ed emozioni legate alla Vecchia Signora.

Perché, come racconta Gambelli, la Juventus non è soltanto una squadra: è un pezzo di vita, un sentimento e un patrimonio di ricordi che il tempo non può cancellare.

A vent’anni di distanza, quei coriandoli bianconeri continuano ancora a volare.