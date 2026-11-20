Ottimo inizio di campionato per l’ASD AIRAM, che nella categoria Under 13 ha conquistato due importanti vittorie contro due tra le migliori formazioni del torneo.

Nelle prime due gare stagionali, la formazione nissena ha superato prima il Real Basket ad Agrigento e successivamente, al Pala Cannizzaro, la Fortitudo AG. In entrambe le occasioni, i ragazzi dell’Airam hanno superato quota 80 punti, dimostrando una notevole velocità di gioco e una buona organizzazione offensiva. La squadra guidata da coach Emilio Galiano ha trovato in capitan Lorenzo Palermo e Marcello Rizza due importanti punti di riferimento. Grazie alle loro qualità tecniche e alla capacità di coinvolgere i compagni, entrambi hanno saputo trascinare il gruppo, favorendo le soluzioni offensive e permettendo a tutta la squadra di trovare con continuità la via del canestro.

Un gruppo che sta mostrando buone potenzialità e una crescente intesa sul parquet. Rimane ancora da migliorare l’aspetto difensivo, soprattutto nella lotta a rimbalzo, dove vengono concesse troppe seconde opportunità agli avversari. Il bilancio iniziale è comunque decisamente positivo: due successi contro avversarie di valore e un attacco capace di produrre tanti punti.

Adesso all’orizzonte c’è un appuntamento particolarmente atteso: il derby contro l’Invicta, in programma venerdì prossimo al Pala Cannizzaro . Una sfida che promette emozioni e che rappresenterà un nuovo banco di prova per i ragazzi di coach Galiano. Nel frattempo, l’Airam si gode la vetta della classifica, conquistata grazie alle due vittorie iniziali. L’obiettivo è adesso quello di confermare quanto di buono fatto vedere finora e consolidare il primato, continuando a crescere partita dopo partita.