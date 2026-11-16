BMW i3, la Serie 3 entra nell’era della Neue Klasse

(Adnkronos) – Nel 1975 dallo stabilimento di Monaco esce la prima BMW Serie 3. Oltre cinquant'anni dopo, lo stesso impianto dà vita alla sua prima versione completamente elettrica: la nuova i3, secondo modello della Neue Klasse dopo la iX3. La sigla riprende quella della citycar presentata nel 2013, ma oggi identifica una berlina lunga 4,76 metri, destinata ad affiancare le versioni con motore a combustione. Le proporzioni rimangono quelle tipiche della Serie 3, con passo lungo, sbalzi corti e abitacolo arretrato. Il frontale propone una nuova interpretazione del tradizionale doppio rene BMW, che si integra con i quattro proiettori in un'unica firma luminosa. Le maniglie sono a filo della carrozzeria e fuoriescono allo sblocco delle portiere. L'abitacolo introduce invece il Panoramic iDrive, un sistema che comprende il Panoramic Vision, un display centrale da 17,9 pollici e un nuovo volante multifunzione. Sul piano tecnico, la i3 adotta la sesta generazione della tecnologia eDrive, con batterie a celle cilindriche, architettura a 800 volt e ricarica bidirezionale. Al lancio sono previste due versioni, entrambe a trazione integrale. La i3 50 xDrive sviluppa 469 CV e 645 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e, grazie alla batteria da 108,7 kWh, dichiara fino a 912 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La i3 40 xDrive dispone invece di 374 CV e una batteria da 82,8 kWh, con un'autonomia massima dichiarata di 710 chilometri. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge rispettivamente 400 e 300 kW, con un tempo di 21 minuti per passare dal 10 all'80% della capacità della batteria. La gestione della propulsione e della dinamica di guida è affidata al cosiddetto "

Heart of Joy

”, il nuovo sistema di controllo sviluppato da BMW che, secondo la Casa, elabora le informazioni con una rapidità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti.

Su strada, la nuova BMW i3 conferma una delle caratteristiche più apprezzate della Serie 3: il piacere di guida. La risposta dell'acceleratore è immediata e la vettura si dimostra particolarmente reattiva, con un'erogazione della potenza fluida e progressiva. Anche nei percorsi più tortuosi mantiene un comportamento stabile e preciso, grazie alla trazione integrale e alla gestione elettronica della dinamica. Nonostante il peso superiore alle due tonnellate, la berlina risulta piacevole da guidare e confortevole nei trasferimenti più lunghi, ai quali contribuisce anche l'elevata autonomia dichiarata. Particolare attenzione è riservata anche alla guida assistita. Il Motorway Assistant, disponibile come optional, consente di viaggiare sulle autostrade compatibili fino a 130 km/h senza tenere le mani sul volante. Il sistema gestisce velocità, distanza di sicurezza e mantenimento della corsia, suggerendo anche quando cambiarla, ad esempio per effettuare un sorpasso o adeguarsi al traffico. Per confermare la manovra è sufficiente azionare l'indicatore di direzione oppure guardare lo specchietto laterale corrispondente: dopo aver verificato le condizioni del traffico, la vettura esegue autonomamente il cambio di corsia. Il conducente deve comunque mantenere lo sguardo sulla strada ed essere pronto a intervenire. Una telecamera ne monitora costantemente l'attenzione e, qualora questa venga meno, il sistema richiede di riprendere il controllo e può disattivare l'assistenza. Nel 2027 la gamma si amplierà con l'arrivo della i3 M60 xDrive, versione M Performance. Nello stesso anno lo stabilimento di Monaco passerà alla produzione esclusiva di vetture elettriche, mentre le Serie 3 con motore a combustione saranno costruite a Dingolfing. In Italia il listino della nuova i3 parte da 59.900 euro per la 40 xDrive e da 64.750 euro per la 50 xDrive.



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