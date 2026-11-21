PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince la Sprint del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia trionfa davanti agli spagnoli Raul Fernandez (Trackhouse) e Alex Marquez (BK8 Gresini), rispettivamente secondo e terzo. L’altro iberico Marc Marquez (Ducati) cade al penultimo giro e fallisce il match point mondiale, tenendo in corsa non solo Bezzecchi, ma soprattutto il suo connazionale Jorge Martin (quinto al traguardo), che dovrà però compiere un altro miracolo nella gara lunga di domani, domenica, per rimandare tutto all’ultima prova, in programma tra una settimana a Valencia. Ai piedi del podio, davanti a Martin, c’è la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta; settimo Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46), 11esimo Enea Bastianini (Red Bull Ktm), 15esimo Luca Marini (Honda) e 16esimo Fabio Morbidelli (Pertamina VR46).

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