(Adnkronos) – Trasmettere valori, sostenere chi è in difficoltà e offrire alle nuove generazioni gli strumenti per costruire il proprio percorso professionale. È in questa prospettiva che Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum, interpreta l'eredità del padre Ennio Doris e il significato di essere visionari oggi. Un approccio che mette insieme responsabilità sociale, attenzione ai giovani e capacità di affrontare i cambiamenti, al centro della tappa romana di "Visionari – La banca al servizio delle persone", il tour nazionale promosso dall'istituto per raccontare l'attualità del pensiero del fondatore e il suo modello di fare banca. "Essere visionari vuol dire individuare quali sono i valori nei quali veramente credi e che veramente non cambiano per la tua persona nel tempo e portarli in un futuro affrontando le sfide della modernità che cambiano ogni giorno", ha spiegato Sara Doris ad Adnkronos. Una visione che, per la vicepresidente, non riguarda soltanto il modo di fare impresa, ma anche il ruolo che un'organizzazione può svolgere nella società. Un esempio è rappresentato dall'attività della Fondazione Mediolanum, nata nel 2001 e che dal 2005 ha individuato una missione specifica nel sostegno ai progetti a favore dell'infanzia disagiata. "Dal 2005 abbiamo sostenuto veramente tantissimi progetti soprattutto in Italia, Spagna e Irlanda dove siamo presenti con Banca Mediolanum e anche in altri Paesi del mondo", ha raccontato. Un impegno che nasce da una convinzione precisa: anche un istituto bancario, apparentemente distante da temi come l'infanzia e il disagio sociale, è prima di tutto un'organizzazione fatta di persone. "Anche se sei una banca e quindi in teoria l'infanzia può sembrare qualcosa di slegato, in realtà una banca è fatta da esseri umani, è un'organizzazione fatta da esseri umani e l'essere umano è propenso ad aiutare gli altri quando sono in necessità", ha sottolineato. Da qui l'importanza di intervenire a sostegno dei bambini, offrendo loro la possibilità di crescere e sviluppare le proprie capacità. "I bambini sono il nostro futuro, se vogliamo occuparci del futuro dobbiamo occuparci oggi di quelle persone che, se non aiutate, non arriveranno a poter esprimere al massimo i propri talenti", ha aggiunto Doris. L'attenzione alle persone si estende naturalmente anche alle nuove generazioni e alle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. Sara Doris invita a superare una rappresentazione dei giovani spesso concentrata sugli episodi negativi che finiscono nelle cronache. "I giovani sono un tema molto affascinante perché è vero che emergono spesso nelle cronache gli eccessi a volte dei giovani, ma ce ne sono veramente tanti in gamba che ogni giorno si impegnano e hanno voglia di costruire il loro futuro", ha osservato. Tra le iniziative concrete dell'istituto in questa direzione c'è Next, il progetto dedicato ai giovani laureati interessati a intraprendere la professione di consulente finanziario. Un percorso pensato per facilitare l'ingresso in un settore che, pur offrendo interessanti prospettive professionali, può risultare complesso per chi ha appena terminato gli studi universitari. "Da qualche anno abbiamo dato la possibilità di avvicinarsi alla consulenza finanziaria, a questa professione molto bella ma che per un giovane neolaureato è abbastanza complessa da intraprendere come imprenditore", ha spiegato la vicepresidente. Il progetto Next prevede la selezione dei giovani e il loro inserimento all'interno di team guidati da family banker senior, con i quali collaborano nelle diverse attività professionali. Un modello basato sullo scambio tra generazioni e sulla trasmissione delle competenze. "C'è una comunanza e una vicinanza dove il senior trasmette i valori, il modo di lavorare, la strategia, il giovane porta la sua energia, impara un mestiere che poi può decidere nel futuro se staccarsi e proseguire in maniera autonoma come imprenditore di se stesso", conclude Sara Doris.

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