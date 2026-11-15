Ballando, il (primo) confronto tra d’Urso e Muti degenera: cosa è successo in giuria

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Botta e risposta 'frontale' a 'Ballando con le stelle' tra Barbara d'Urso e Ornella Muti. Nel corso della settima puntata, l'attrice ha deciso "finalmente" di replicare ai commenti della giurata, dando vita a un confronto dai toni sempre più accesi che ha coinvolto anche gli altri giurati, in particolare Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato la scorsa settimana, quando la performance di Ornella Muti era stata interrotta a causa di un infortunio alla spalla. Un incidente sul quale Barbara d'Urso aveva fatto una battuta, che l'attrice non ha gradito particolarmente. "Tu ti metti sempre in paragone con me, tutto quello che ho fatto qui tu l'hai già fatto prima. Pure il tutore mi volevi dare", ha detto Muti sbottando. "Ornella, era una battuta, non essere aggressiva", ha replicato d'Urso, cercando di riportare la calma. A complicare ulteriormente la situazione è stato l'intervento di Guillermo Mariotto, che ha preso le difese dell'attrice accusando Barbara d'Urso di essere "sempre finta". Tra i due è nato un acceso botta e risposta, con tanto di insulti, che ha costretto Milly Carlucci a intervenire. Ma la tensione non si è fermata qui. Mariotto con un profumo alla mano, ha iniziato a spruzzarlo in direzione della giurata, insinuando che accanto a lui ci fosse cattivo odore. Un gesto che Barbara d'Urso ha preso sul personale, chiedendo a Milly Carlucci di intervenire. Il confronto è poi tornato su d'Urso e Muti, ma trovare un punto d'incontro tra le due non è stato semplice. "Mi hai solo giudicato per la mia fragilità, cosa che non ti permetto perché come donna non sei qui a giudicarmi", ha affermato l'attrice. A quel punto Alberto Matano si è offerto di cambiare posto per cercare di riportare la serenità in giuria. Anche Ivan Zazzaroni è intervenuto, chiedendo a Mariotto di rivolgere delle scuse direttamente a Barbara d'Urso: "Col bene che voglio a Mariotto, vorrei che le scuse per Barbara fossero dirette". "Mi scuso umilmente, ma sinceramente qui c'è puzza da parecchio", ha replicato lo stilista, continuando a provocare la giurata. A prendere le difese di d'Urso è stata anche Carolyn Smith, che ha lanciato una frecciata a Mariotto: "Io ce l'avrei una risposta, però la Rai potrebbe cacciarmi via. Il naso, quando è troppo vicino a qualche parte, è perché arriva da qualche parte". Il commento ha spinto Milly Carlucci a intervenire nuovamente, invitando la giurata a concentrarsi sul ballo. Smith ha replicato alla conduttrice: "Prenditela prima con lui che con me, che sono la più rispettosa di tutti qui".

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