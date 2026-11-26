Impianto cocleare totalmente impiantabile: posizionato per la prima volta in Azienda Ospedale Università Padova tramite chirurgia robot assistita un impianto completamente invisibile che permette di ripristinare l’udito perso senza componenti esterne.

La perdita uditiva nella popolazione adulta è una condizione diffusa che affligge circa il 20 per cento della popolazione oltre i 65 anni, ma può presentarsi anche alla nascita o in giovane età. Viene spesso sottovalutata, ma mette a rischio le persone di isolamento sociale e deterioramento cognitivo, mentre i pazienti pediatrici se non trattati adeguatamente e precocemente potrebbero presentare ritardo o mancato sviluppo del linguaggio. La riabilitazione delle perdite uditive più gravi richiede l’utilizzo di protesi acustiche e, quando queste non sono più sufficienti, il posizionamento di impianto cocleare.

La UOC Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedale Università Padova, diretta dalla prof.ssa Elisabetta Zanoletti, è sede del Centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione della sordità con impianto cocleare e da molto tempo è uno dei centri di riferimento a livello italiano per casistica ed esperienza. Gli impianti cocleari sono dispositivi che prevedono una parte interna che viene impiantata chirurgicamente dentro l’orecchio e stimola elettricamente il nervo dell’udito. Una componente esterna ricaricabile raccoglie gli stimoli sonori e li trasmette alla parte interna grazie a un magnete che le collega. L’iter prevede una stretta collaborazione tra otorinolaringoiatri specializzati in otochirurgia, audiologi, logopedisti e audiometristi che si prendono carico del paziente dalla selezione preoperatoria alla procedura chirurgica e alla regolazione dopo il l’intervento; l’obiettivo è permettere al paziente un’efficace riabilitazione e una percezione uditiva più naturale possibile.

Per la prima volta è stato impiantato nell’Unità Operativa di Padova un impianto cocleare di nuovissima concezione che prevede anche il posizionamento del microfono sotto la pelle in modo da non necessitare di componenti esterne. La procedura è stata effettuata tramite l’assistenza di un robot che ha permesso l’inserimento del dispositivo in maniera estremamente delicata. La procedura si è svolta con successo e il decorso postoperatorio si è svolto come un normale impianto cocleare: il paziente è stato dimesso.