Agricoltura, incentivi alla meccanizzazione: procede lo scorrimento del Fondo Innovazione ISMEA, Federacma chiede più risorse e chiarezza sul 4.0

Rafforzare il rifinanziamento del credito d’imposta Agricoltura 4.0, chiarire se le nuove risorse potranno sostenere anche gli investimenti effettuati nel 2026 e risolvere le criticità legate alla compatibilità con la ZES Agricoltura. Sono le richieste avanzate da Federacma in occasione del convegno “Legge di Bilancio 2027, Credito d’imposta 4.0 e misure ISMEA”, svoltosi a EIMA International di Bologna, durante il quale sono stati analizzati gli incentivi pubblici alla meccanizzazione agricola e il loro impatto sul mercato. Dall’incontro è emersa anche un’importante novità per le imprese in attesa dei contributi ISMEA, con lo scorrimento delle domande del Fondo Innovazione grazie a 100 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione.

La Legge di Bilancio 2027 prevede un incremento di 160 milioni di euro per il credito d’imposta Agricoltura 4.0, ripartiti in 80 milioni per il 2027 e altrettanti per il 2028. Le risorse complessive saliranno così a 82,1 milioni per ciascuno dei due anni. Un primo passo positivo che, secondo Federacma, meriterebbe di essere ulteriormente rafforzato per accompagnare la ripresa degli investimenti nel comparto.

A evidenziare la distanza rispetto al passato sono i dati presentati da Lamberto Comazzetto di Esseci Studi, che ha ricostruito l’andamento degli incentivi alla meccanizzazione agricola dal 2021. Secondo le elaborazioni illustrate, il credito d’imposta 4.0 ha avuto un impatto stimato di circa 3,1 miliardi di euro sul settore tra il 2021 e il 2025, equivalente a una media di 620 milioni di euro l’anno. Un volume di sostegno agli investimenti sensibilmente superiore alle risorse oggi previste per il comparto agricolo.

“Apprezziamo l’impegno del Governo e del Ministro Francesco Lollobrigida nel riportare al centro della manovra gli incentivi per l’innovazione agricola. I 160 milioni previsti per il biennio 2027-2028 rappresentano un segnale importante, che auspichiamo possa essere ulteriormente rafforzato durante la discussione parlamentare – dichiara Andrea Borio, presidente Federacma –. Negli ultimi cinque anni il credito d’imposta 4.0 ha sostenuto il comparto con un impatto medio stimato superiore ai 600 milioni di euro annui, favorendo investimenti in nuove tecnologie. È importante garantire continuità a questo sostegno, affinché anche l’agricoltura possa continuare a innovare e migliorare produttività, competitività e sicurezza”.

Per Federacma, oltre all’entità degli stanziamenti, restano da affrontare due questioni normative che potrebbero condizionare l’efficacia della misura.

“Dopo un 2026 nel quale il mercato è rimasto sostanzialmente privo di strumenti operativi per il 4.0, chiediamo di chiarire se gli investimenti effettuati quest’anno potranno beneficiare dei nuovi stanziamenti previsti per il 2027 – prosegue Borio –. Occorre inoltre risolvere le criticità nel rapporto con la ZES Agricoltura, evitando che le imprese del Mezzogiorno siano escluse dal credito 4.0 per il solo fatto di poter accedere all’incentivo territoriale, anche per investimenti differenti. Una questione particolarmente importante nell’ipotesi di rifinanziamento della misura per il Sud. Servono regole chiare e strumenti coordinati per consentire agli agricoltori di programmare gli investimenti con certezza”.

Sul fronte ISMEA, procede lo scorrimento delle domande del Fondo Innovazione. Giorgio Venceslai, responsabile della Direzione Servizi per le Imprese dell’Istituto, ha illustrato l’utilizzo di 100 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione, destinati a finanziare ulteriori domande ammissibili del bando 2024 rimaste in attesa per esaurimento delle risorse.

Un intervento significativo, considerando che nell’edizione 2024 erano state convalidate 6.657 domande per circa 620 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili sensibilmente inferiori. Le nuove risorse FSC consentiranno di ampliare la platea delle imprese beneficiarie, sostenendo ulteriori investimenti in macchinari e tecnologie innovative.

Dal confronto di EIMA è emersa la necessità di dare continuità agli strumenti pubblici per la meccanizzazione agricola, valorizzando il lavoro del Governo sul credito d’imposta 4.0 e quello di ISMEA per rendere disponibili ulteriori risorse. Per Federacma, la priorità resta assicurare finanziamenti programmabili, regole certe e tempi di attuazione compatibili con le esigenze degli agricoltori e della rete dei concessionari.