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Turismo, il piano casa del ministero entra nel vivo. 120 milioni per le imprese, obiettivo 63mila posti letto a beneficio dei lavoratori

Redazione

Turismo, il piano casa del ministero entra nel vivo. 120 milioni per le imprese, obiettivo 63mila posti letto a beneficio dei lavoratori

Mer, 07/10/2026 - 19:02

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Il Ministero del Turismo dà il via al piano casa per i lavoratori del settore. A seguito della pubblicazione dei decreti direttoriali e della conclusione dell’iter amministrativo previsto, 146 imprese hanno già ricevuto la concessione definitiva delle agevolazioni relative al programma Staff House.

Da oggi, pertanto, i soggetti beneficiari possono dare concreta attuazione agli interventi programmati.

«Staff House rappresenta il primo piano casa organico dedicato al turismo. Mettiamo 120 milioni di euro al servizio dei lavoratori e delle imprese, con l’obiettivo di realizzare 63 mila posti letto e dare cosi una risposta a una delle esigenze più concrete del settore: trovare un alloggio adeguato e sostenibile per i lavoratori, nei territori in cui sono occupati. È una misura strutturale, che migliora la qualità della vita, rafforza la capacità delle imprese di attrarre personale e rende più competitivo l’intero sistema turistico», dichiara il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

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