Torino, bidoni di letame rovesciati davanti al municipio prima del corteo per lo sciopero generale: il video

(Adnkronos) – Due bidoni di letame rovesciati davanti al municipio di Torino, proprio nella piazza scelta dai manifestanti per il concentramento. È iniziata così la giornata di protesta nel capoluogo piemontese, dove alcune migliaia di persone partecipano al corteo promosso dall'Usb in occasione dello sciopero generale. Ad aprire la manifestazione, partita da piazza Palazzo di Città, uno striscione con la scritta: "Stop carovita, no alla guerra, no al riarmo. Noi produciamo ricchezza, voi ladri di futuro". Il corteo ha poi attraversato via Milano e corso Giulio Cesare, dirigendosi verso piazza Derna, nella periferia nord della città.

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