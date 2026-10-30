Incontro promosso dall’IIS “Hodierna”Riflessione sull’eredità giuridica e morale del Beato Giudice Rosario Livatino.

MUSSOMELI – Dalla Scuola, e dall’IIS G. B. Hodierna, si leva forte un messaggio di impegno civile e di profonda riflessione sulla legalità. L’auditorium “Lillo Zucchetto” ha ospitato un evento di straordinario valore formativo dal titolo “Sub tutela Dei: L’eredità giuridica e morale del Beato Giudice Rosario Livatino”, un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare il patrimonio ideale e professionale lasciato dal magistrato. Al centro dell’incontro vi è stata la figura del Beato Rosario Livatino, il cui esempio continua a illuminare le coscienze delle nuove generazioni. Come ha sottolineato con forza la Dirigente Scolastica dell’Hodierna, Prof.ssa Rita Maria Cumella, la scuola rappresenta un fondamentale presidio di legalità e il principale garante dei valori civili all’interno della società. È proprio tra i banchi scolastici che si costruisce il futuro, educando i giovani al rispetto delle regole e alla giustizia. Ecco le parole del Beato Giudice Rosario Livatino: “Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti ma credibili.” vento ha visto una partecipazione straordinaria e sentita erano presenti il sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli e il capitano Lorenzo Pallotta ed anche i docenti Giovanna Milazzo, Marilena Felce Giuseppe Lo Conte e Gaetano Canalella.: i ragazzi dell’Hodierna si sono dimostrati estremamente partecipi e sensibili alle iniziative dedicate alla legalità, cogliendo pienamente la portata morale del monito del Beato Livatino. Ad arricchire il dibattito e a dialogare direttamente con gli studenti sono intervenuti ospiti d’eccezione: il Giudice Giovan Battista Tona (Consigliere della Corte di Cassazione), l’Avvocato Giovanni Tesè e lo scrittore Roberto Mistretta, che hanno offerto preziosi spunti di riflessione e testimonianze dirette. Un percorso di crescita culturale e civile reso possibile grazie alla dedizione dei docenti che hanno curato e coordinato l’iniziativa: il Prof. di diritto Piero Carà e la Prof.ssa Giovannella Di Francesco, insegnante di Religione. Grazie al loro impegno, i giovani studenti hanno potuto dialogare e confrontarsi su temi cruciali per la convivenza civile, consolidando quel legame indissolubile tra educazione, memoria e giustizia.