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Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte

AdnKronos

Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte

Ven, 30/10/2026 - 08:09

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(Adnkronos) – Ancora uno sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Sicilia. Una decina di scosse in mare tra l'1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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