Terremoto nel Mar Tirreno Meridionale, sciame sismico davanti alla Sicilia: una decina di scosse nella notte

(Adnkronos) – Ancora uno sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Sicilia. Una decina di scosse in mare tra l'1:17 e le 7:15, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.6. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ultima scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri.

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