Caltanissetta. La Frutta Martorana che fa del bene: un dolce della tradizione per sostenere l’autonomia dei giovani con autismo

CALTANISSETTA. La tradizione dolciaria siciliana si trasforma in un gesto concreto di solidarietà grazie alla nuova iniziativa promossa dall’Emporio Rosso Melograno per la cooperativa sociale ConSenso. Protagonista è la Frutta Martorana, una delle più conosciute eccellenze dell’artigianato dolciario dell’Isola, scelta non solo per il suo valore gastronomico, ma anche per la capacità di sostenere un importante progetto sociale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contribuire all’acquisto degli arredi destinati a una casa che accoglierà giovani con autismo, uno spazio progettato per favorire percorsi di autonomia, crescita personale e inclusione: “Obiettivo casa”, sostenuto anche da I bambini delle Fate grazie alla collaborazione di numerosi imprenditori del territorio.

Ogni confezione acquistata diventa così un piccolo ma significativo contributo alla realizzazione di un ambiente pensato per rispondere ai bisogni dei ragazzi e accompagnarli verso una maggiore indipendenza. Un progetto che guarda al futuro e che mette al centro la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. La Frutta Martorana proposta dall’Emporio Rosso Melograno rappresenta inoltre un omaggio alla tradizione siciliana. Realizzata con ingredienti selezionati e confezionata con particolare attenzione, racchiude il valore di una cultura gastronomica che continua a essere ambasciatrice del territorio ben oltre i confini regionali.

«Dietro ogni confezione non c’è soltanto un prodotto della nostra tradizione – spiega il direttore della Caritas di Caltanissetta Giuseppe Paruzzo – ma la volontà di contribuire concretamente alla costruzione di opportunità per giovani con autismo. Scegliere la Frutta Martorana realizzata dalla famiglia Geraci, che ringraziamo, significa partecipare a un progetto di comunità e sostenere un percorso di inclusione che può fare la differenza nella vita di molte persone». L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione delle parrocchie della Diocesi, che hanno scelto di affiancare il progetto contribuendo a trasformare una delle più amate specialità della tradizione siciliana in un gesto concreto di solidarietà. Le confezioni possono essere prenotate all’Emporio Rosso Melograno, in via Alcide De Gasperi, 77 a Caltanissetta, oppure contattando il numero 351 991 8189. Un piccolo dono da condividere con familiari e amici che diventa un aiuto concreto per costruire un futuro più inclusivo.