GdF Ragusa, sequestrati oltre 17mila articoli di Halloween non sicuri

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, in prossimità della festa di Halloween, nell’ambito di controlli, hanno effettuato, nei confronti di tre distinte attività commerciali, il sequestro di oltre 17mila articoli in quanto non conformi agli standard normativi previsti.In particolare, gli accertamenti effettuati nei giorni scorsi dai militari del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria, presso attività commerciali della provincia, hanno consentito di individuare, esposti sugli scaffali e pronti alla vendita, maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, trucchi, giocattoli e articoli di bigiotteria, carenti dei requisiti minimi di informazione previsti dal Codice del Consumo a tutela dell’acquirente.I prodotti, immediatamente sottoposti a sequestro, sono risultati privi di marchiatura CE, istruzioni in lingua italiana, indicazioni sui materiali che li compongono; elementi, spiegano i militari, tutt’altro che secondari in quanto l’assenza di queste informazioni può nascondere la presenza di materiali tossici o allergeni pericolosi, soprattutto per i più piccoli. Per questi motivi i tre titolari, operanti a Ragusa e a Vittoria, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823 euro ciascuno, mentre la merce sequestrata, una volta confiscata dalle competenti autorità, verrà distrutta.L’attività svolta rientra nel più ampio piano nazionale di controlli in materia di sicurezza dei prodotti promosso dal Corpo in vista della festa di Halloween. (LaPresse)