Sicilia. Regione, da stamattina riavviate le procedure di firma dei contratti di assunzione e delle progressioni verticali

La Regione Siciliana ha riavviato da questa mattina le procedure di firma dei contratti per 952 interessati, tra progressioni verticali all’interno dell’amministrazione (814) e assunzione di vincitori di concorso (32), figli di vittime di femminicidio (12), oltre ai 94 nuovi agenti del Corpo forestale. La nuova convocazione riguarda anche coloro che avevano firmato nei giorni scorsi.

La riapprovazione del rendiconto da parte della giunta di governo e il caricamento del documento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) hanno infatti consentito di ripartire ex novo con le firme.

Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale, già da ieri, ha predisposto quanto necessario, mobilitando anche le sedi provinciali dei Centri per l’impiego, in collaborazione con il dipartimento regionale del Lavoro e con l’Autoparco regionale, in modo da evitare a molti la trasferta a Palermo.

Gli interessati, muniti di documento di riconoscimento, firmano in queste sedi:

– dalle 9,30 alle 18,00 di oggi, nei locali del dipartimento della Funzione pubblica e del personale, a Palermo, sono stati convocati 424 destinatari di progressione verticale, 22 nuovi ispettori del lavoro e 10 archeologi vincitori di concorso, 12 figli di vittime di femminicidio, questi ultimi assunti in base alla legge approvata dall’Assemblea regionale.

– dalle 15,00 alle 19,00 di oggi, sono stati convocati i vincitori di progressione verticale anche nelle sedi dei Centri per l’impiego a Catania (129 unità), Trapani (49), Siracusa (18), Ragusa (30), Messina (75), Agrigento (60) e Caltanissetta (14), Enna (15).

Le progressioni verticali riguardano il passaggio da coadiutori ad assistenti di 532 dipendenti regionali e da assistenti a funzionari per altri 282.

Anche per i 94 nuovi agenti del Corpo Forestale la firma è prevista oggi e domani mattina, nella sede del comando centrale del Corpo forestale, a Palermo. Una volta sottoscritto il contratto ritireranno l’armamento ed entreranno in servizio nelle sedi loro assegnate già da lunedì 2 novembre.