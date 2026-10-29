Rendiconto, Schifani annuncia indagine interna: «Allucinante il blocco delle assunzioni per mancato caricamento dei dati» 

L’assessorato all’Economia della Regione Siciliana avvierà un’indagine amministrativa interna per accertare le responsabilità del blocco nella trasmissione dei dati del Rendiconto 2025, approvato dalla giunta, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del Mef. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo in chiusura della quarta edizione del Forum Act Tank Sicilia, promosso da Teha Group – The European House – Ambrosetti a Castello Utveggio, a Palermo.

Il problema sarebbe riconducibile al mancato aggiornamento del sistema informatico regionale. Una situazione che sta impedendo l’assunzione del nuovo personale vincitore di concorso e che ha suscitato la forte irritazione del governatore. «In queste ore viviamo momenti allucinanti» ha detto Schifani, sottolineando come chi ha superato una selezione pubblica sia costretto ad aspettare perché qualcuno, all’interno dell’amministrazione, non ha provveduto ad aggiornare i sistemi. «Tutto questo mi fa rabbia – ha aggiunto il presidente – Ho chiesto scusa a nome del governo».