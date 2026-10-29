Quarto Policlinico, Gambino in consiglio comunale ricorda la mobilitazione cittadina e richiama all’unità: «Basta con le mancette di Schifani»

CALTANISSETTA – Un richiamo alla storia del progetto del quarto Policlinico universitario, un appello all’unità politica e una critica alla gestione dei finanziamenti regionali. Sono i punti principali dell’intervento di Roberto Gambino, ex sindaco di Caltanissetta e oggi consigliere comunale, durante la seduta straordinaria dedicata al futuro della struttura ospedaliero-universitaria.

Gambino ha ripercorso le origini dell’iniziativa, ricordando come già nel 2022, durante il suo mandato da primo cittadino, fosse stato avviato un percorso istituzionale per sostenere la realizzazione del quarto Policlinico a Caltanissetta, valorizzando l’ospedale Sant’Elia e le strutture universitarie e formative presenti sul territorio.

Un impegno accompagnato da una significativa mobilitazione popolare, culminata nella grande manifestazione del 10 marzo 2023 in piazza Garibaldi, alla quale parteciparono cittadini, studenti, amministratori e il vescovo di Caltanissetta, monsignor Mario Russotto.

L’ex sindaco ha quindi espresso apprezzamento per gli interventi dei consiglieri comunali che lo avevano preceduto, condividendo il richiamo alla necessità di una condotta politica unitaria, rigorosa e improntata al buon senso.

Secondo Gambino, la difesa degli interessi di Caltanissetta deve prevalere sulle appartenenze politiche e sulle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, attraverso un percorso istituzionale condiviso.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche alla politica regionale. Gambino ha contestato il sistema delle cosiddette «mancette di Schifani», richiamando i dati sui finanziamenti territoriali elaborati dal vicesindaco di Campofranco, Enrico Lipari, del Movimento 5 Stelle.

Secondo questa analisi, quattro comuni della provincia di Caltanissetta – Montedoro, Mussomeli, Resuttano e Sommatino – sarebbero rimasti esclusi dagli stanziamenti. Inoltre, per Niscemi, Gela e Marianopoli risulterebbero voci duplicate per complessivi 250 mila euro.

Una distribuzione delle risorse che Gambino considera squilibrata e condizionata dai rapporti politici, anziché dalle effettive necessità dei territori.

L’intervento si è così sviluppato su due direttrici: da una parte la richiesta di unità e responsabilità istituzionale per sostenere il progetto del quarto Policlinico, dall’altra la sollecitazione alla Regione affinché le risorse pubbliche vengano assegnate secondo criteri equi, trasparenti e coerenti con le esigenze delle comunità locali.