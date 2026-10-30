Sicilia, rafforzato il servizio di scorta al deputato regionale La Vardera

E’ stata rafforzata la scorta del deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele Lavardera. Lo ha confermato a Italpress lo stesso esponente politico. La tutela è passata dal livello quattro a tre, con un aumento degli uomini di scorta e l’utilizzo di una auto blindata. La decisione è stata presa dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “La motivazione, come sempre avviene in questi casi, non mi è stata comunicata – dice Lavardera – io vado avanti nel rispetto del mandato che mi hanno affidato i siciliani”. Il deputato regionale ultimamente ha lanciato l’allarme su presunte infiltrazioni mafiose nelle imprese di pulizie degli ospedali palermitani Villa Sofia Cervello da parte di famiglie che già in passato erano state al centro delle denunce da Lavardera. (ITALPRESS).