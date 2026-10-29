Disposta dal sindaco di Gela ordinanza di non potabilità nella zona Caposoprano Alto ed altri quartieri

Il Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha firmato una ordinanza di divieto d’uso potabile per fini alimentari dell’acqua distribuita dalla rete cittadina nella zona di Caposoprano, San Giacomo, Fondo Iozza e zona Baracche.
. Il provvedimento scaturisce dalla nota del Servizio di Igiene pubblica dell’Asp del 28 ottobre nella quale viene comunicato, a seguito dei campionamenti effettuati, la non conformità di clorito. L’ordinanza rimarrà in vigore sino a quando il valore del parametro non rientri nella norma. L’acqua potrà essere utilizzata solo per fini igienico-sanitari.