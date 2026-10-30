Mussomeli, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto finanziario 2025

MUSSOMELI – Si è svolto ieri sera il consiglio comunale, con quattordici consiglieri presenti su sedici e con la presenza della Giunta al completo. Sono stati trattati i punti all’ordine del giorno. Il rendiconto 2025, illustrato dal vice sindaco e assessore al Bilancio Giuseppe Catania è stato approvato con i voti della maggioranza; c’è stato l’astensione del consigliere La Piana e il no dei consiglieri di Forza Italia. Gli interventi nella seduta, oltre al sindaco Nigrelli, sono stati quelli dei consiglieri di maggioranza Giuseppe Misuraca e Yosella Schifano e i consiglieri di opposizione Gaetano La Piana, Daniela Noto Castagnino e Lorena Pennica. C’è stato l’intervento dell’assessore Salvatore Castiglione che ha risposto all’interrogazione dei consiglieri del gruppo di forza Italia in merito al ritardo dell’utilizzo della struttura di contrada Madonna delle Vanelle. (il video dell’intera seduta)