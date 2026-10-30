Caltanissetta, secondo posto per l’artista nisseno Salvatore Gumina al Premio Museo Moncada 2026

Premiate al concorso internazionale con la seconda posizione “Premio Museo Moncada 2026” le opere di Salvatore Gumina, in arte Gumina, in mostra a Caltanissetta

La giuria del Premio Museo Moncada 2026 ha conferito alla sua ricerca artistica il Secondo Premio, questo riconoscimento è stato il risultato di un accurato processo di valutazione, che ha messo in luce la qualità della ricerca artistica, la coerenza del progetto presentato e il prezioso contributo che le opere di Sotir apportano al panorama dell’arte contemporanea.

Le opere premiate di Sotir esposte a Palazzo Moncada sono le seguenti :

Apparizioni Mariane ….entità ufologiche;

Entanglement quantistico….le origini;

Genesi della coscienza….lo sfruttamento dell’anima;

Giza ….lo scopo;

Giza… la costruzione.

A esclusione del dipinto dal titolo “Giza ….lo scopo” di dimensioni pari ad 80×40 cm le altre tele hanno dimensioni 50X50 cm , con tecnica uniforme olio su tela. Il nuovo lavoro condotto da Sotir mette in dubbio alcune certezze religiose, e storiche come le apparizioni mariane e la costruzione delle piramidi . Eventi condizionati da presenze aliene come lo stesso artista li rappresenta. Esperienze animiche fuori dal corpo, entanglement quantistici, geroglifici egizi, Ufo ed entità aliene che fanno da sfondo e da padroni nell’evoluzione dell’umanità. Sotir reduce degli eventi in alcuni teatri siciliani che comprendevano anche il teatro Margherita di Caltanissetta con grande affluenza nel quale lo stesso Sotir ha ripercorso il suo processo evolutivo artistico. Ancora una volta come nei passati dipinti Sotir mette a risalto un atteggiamento di denuncia di una società che a detta dell’artista non ha ancora capito le proprie vere origini, condizionata in una eterna fragilità. Restando prigionieri di entità che sfruttano gli esseri umani come delle cavie da spremere animicamente e spiritualmente. Le tonalità cromatiche, le sfumature, i tratti spigolosi le atmosfere mistiche e diacroniche rendono i dipinti dei portali energetici dell’io della coscienza umana.