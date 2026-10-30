Cinque sbarchi con complessivi 122 migranti nelle ultime ore a Lampedusa. Le imbarcazioni, con a bordo gruppi composti da 13 a 40 persone, sono state intercettate e soccorse dalle motovedette della guardia costiera e di Frontex e da un’imbarcazione di una ong. Tra i migranti, originari di Eritrea, Malesia, Sudan, Etiopia, Costa d’Avorio, Ghana e Pakistan, anche due donne che hanno accusato malori e sono state trasferite al poliambulatorio dell’isola. I profughi hanno riferito di essere partiti dalle localita’ libiche di Zuwarah, Sorman e Zawiya. Dopo gli ultimi arrivi, nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 292 ospiti. Per la giornata di oggi non sono previsti trasferimenti verso altre strutture di accoglienza. (AGI)
Migranti, 122 persone sbarcate a Lampedusa
Ven, 30/10/2026 - 12:27
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