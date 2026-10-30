Migranti, 122 persone sbarcate a Lampedusa

Cinque sbarchi con complessivi 122 migranti nelle ultime ore a Lampedusa. Le imbarcazioni, con a bordo gruppi composti da 13 a 40 persone, sono state intercettate e soccorse dalle motovedette della guardia costiera e di Frontex e da un’imbarcazione di una ong. Tra i migranti, originari di Eritrea, Malesia, Sudan, Etiopia, Costa d’Avorio, Ghana e Pakistan, anche due donne che hanno accusato malori e sono state trasferite al poliambulatorio dell’isola. I profughi hanno riferito di essere partiti dalle localita’ libiche di Zuwarah, Sorman e Zawiya. Dopo gli ultimi arrivi, nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 292 ospiti. Per la giornata di oggi non sono previsti trasferimenti verso altre strutture di accoglienza. (AGI)