Aggredisce operatore sanitario al pronto soccorso di Ragusa, 55enne arrestato dalla Polizia

Un 55enne è stato arrestato dalla polizia a Ragusa per aver aggredito un operatore sanitario all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo, a seguito di un incidente domestico che gli aveva provocato una ferita ad una mano, si era recato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo una prima medicazione, era stato invitato ad attendere il proprio turno nella sala d’attesa. Pochi minuti dopo, tuttavia, avrebbe iniziato a manifestare insofferenza, pretendendo di essere ricoverato immediatamente, assumendo atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti del personale sanitario e degli altri pazienti presenti. La situazione sarebbe poi degenerata quando l’uomo, in preda all’ira, avrebbe colpito un operatore sanitario con calci e pugni, strattonandolo fino a farlo cadere per terra. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato l’uomo arrestandolo. Il 55enne è finito ai domiciliari. (Sac/Dire)