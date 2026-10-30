Assunzioni alla Regione congelate, M5S Ars: «Parte la solita caccia al capro espiatorio, ma Schifani non è esente da colpe»

Palermo, 30/10/2026. «Assunzioni e progressioni di carriera bloccate, Schifani come al solito a caccia di capri espiatori per smorzare le critiche al suo governo, che sono invece grosse come una casa».

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, riferendosi alle conseguenze del mancato caricamento dei dati del Rendiconto 2025 sulla banca dati del Mef.

«Le indagini interne – dice De Luca – sono la solita foglia di fico per coprire le colpe di questa amministrazione. Quando qualcosa non funziona, Schifani annuncia un accertamento. Ne abbiamo visti tanti: dai fondi Fsc persi alle liste d’attesa di Agrigento, passando per lo scandalo del ritardo dei referti oncologici a Trapani. Servono a dare la sensazione che la Regione si muova prontamente per colmare una lacuna, mentre il problema vero è che la macchina amministrativa non funziona e la colpa non può non essere di chi la guida».

«Schifani – conclude De Luca – faccia meno indagini interne e provi qualche volta a prevenire i problemi. La Sicilia ha bisogno di un vero governatore, ma per fortuna le elezioni sono ormai alle porte».