A Vallelunga, riattivazione servizio ambulanza della Misericordia

VALLELUNGA PRATAMENO – L’Amministrazione Comunale comunica con soddisfazione alla cittadinanza la riattivazione del servizio della Misericordia di Vallelunga Pratameno. La ripresa di questo importante servizio rappresenta un significativo punto di riferimento per la comunità, garantendo nuovamente una presenza di solidarietà, assistenza e supporto ai cittadini. La Misericordia svolge un ruolo fondamentale sul territorio, grazie all’impegno dei volontari e alla loro preziosa disponibilità nei confronti di chi si trova in situazioni di bisogno. “A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale – la sindaca Rosa Izzo – desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riattivazione del servizio e a quanti, con spirito di altruismo e dedizione, continueranno a renderlo possibile”.