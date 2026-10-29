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Due minivan modificati in scuolabus abusivi con panche artigianali saldate: Polizia Stradale sequestra i mezzi, con sanzioni per migliaia di euro e ritiro patenti

Redazione 1

Due minivan modificati in scuolabus abusivi con panche artigianali saldate: Polizia Stradale sequestra i mezzi, con sanzioni per migliaia di euro e ritiro patenti

Gio, 29/10/2026 - 18:38

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La Polizia Stradale di Catania ha sanzionato i conducenti di due minivan che avevano modificato i proprio mezzi trasformandoli in scuolabus abusivi. Per aumentarne la capienza vi avevano allocato panche artigianali saldate stabilmente alla struttura interna. Tali modifiche rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti, i quali, in caso di sinistro stradale, non avrebbero potuto contare sui consueti sistemi di ritenute.

I mezzi modificati sono stati sequestrati e la Polizia Stradale ha poi proceduto al ritiro delle patenti dei due conducenti, sanzionati per svariate migliaia di euro.

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