Due minivan modificati in scuolabus abusivi con panche artigianali saldate: Polizia Stradale sequestra i mezzi, con sanzioni per migliaia di euro e ritiro patenti

La Polizia Stradale di Catania ha sanzionato i conducenti di due minivan che avevano modificato i proprio mezzi trasformandoli in scuolabus abusivi. Per aumentarne la capienza vi avevano allocato panche artigianali saldate stabilmente alla struttura interna. Tali modifiche rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti, i quali, in caso di sinistro stradale, non avrebbero potuto contare sui consueti sistemi di ritenute.

I mezzi modificati sono stati sequestrati e la Polizia Stradale ha poi proceduto al ritiro delle patenti dei due conducenti, sanzionati per svariate migliaia di euro.