Caltanissetta, ambiente e territorio: l’Amministrazione incontra la Consulta per un percorso condiviso

Prende il via un nuovo percorso di dialogo e partecipazione condivisa sulle tematiche ambientali che interessano il capoluogo nisseno e il suo territorio. Nella giornata di lunedì scorso, presso le sedi dell’Ufficio Tecnico comunale, si è svolta la riunione della Consulta per l’Ambiente ed il Territorio, convocata dall’assessore all’Ambiente Salvatore Licata.L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Assessorato di avviare un confronto strutturato e sinergico con la comunità locale, coinvolgendo direttamente i cittadini e le realtà associative nelle scelte amministrative più delicate inerenti la tutela del territorio e la sostenibilità ecologica.Durante la seduta, i componenti dell’organismo consultivo – guidato dal presidente Nello Ambra e dalla vicepresidente Sabrina Messineo, insieme a Ennio Bonfanti, Gaetano Paladino, Giuseppe Scarpulla, Daniela Micu Galiano e Salvo Butera – hanno espresso piena disponibilità nel mettere a disposizione competenze personali ed esperienze maturate all’interno delle rispettive associazioni di riferimento.A conclusione dei lavori, è stata stabilita la data del prossimo appuntamento, programmato per il 19 novembre. In tale sede, la Consulta procederà alla definizione della propria organizzazione interna, all’approvazione del calendario delle future sedute e all’individuazione dei temi prioritari da affrontare per il bene della città.