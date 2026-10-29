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Cittadino trova a terra buoni fruttiferi postali cartacei del valore di 20 mila euro e li consegna al Commissariato di Polizia che ritrova il legittimo proprietario vicino Londra

Redazione 1

Cittadino trova a terra buoni fruttiferi postali cartacei del valore di 20 mila euro e li consegna al Commissariato di Polizia che ritrova il legittimo proprietario vicino Londra

Gio, 29/10/2026 - 18:45

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Una storia a lieto fine che dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato. Nei pressi del Teatro “Bellini” di Catania, un cittadino ha trovato in un angolo della strada diversi buoni fruttiferi postali cartacei. Erano stati emessi anni fa per un valore di 6 milioni di lire, ma, oggi, grazie agli interessi maturati, valgono circa 20.000 euro. Con grandissimo senso civico, l’uomo li ha consegnati immediatamente al Commissariato “Centrale”.

Da lì è partita una complessa attività di ricerca da parte dei poliziotti di Catania. Il legittimo titolare, un lavoratore catanese, era infatti emigrato dall’Italia da oltre dieci anni. Attraverso una rete minuziosa di contatti con parenti e conoscenti, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo oltremanica, in una località vicino Londra. Approfittando di un breve rientro a Catania, l’uomo si è recato negli uffici del Commissariato dove ha potuto riprendere i suoi risparmi (nella foto), che senza questo virtuoso gioco di squadra sarebbero andati perduti per sempre.

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