Caltanissetta, controlli dei Carabinieri in centro storico: chiusura temporanea di un esercizio commerciale nella “Strata a foglia” per carenze igienico-sanitarie, sanzioni per 18mila euro

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno intensificato le attività di controllo del territorio nel centro storico della città, nel più ampio quadro del potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale secondo le direttive impartite dal Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina. Particolare attenzione è stata rivolta al centro storico, con mirati servizi finalizzati al contrasto del degrado urbano e di ogni forma di illegalità diffusa, che già nei giorni scorsi avevano consentito ai Carabinieri di identificare in breve tempo l’autore dei danneggiamenti agli arredi e alle fioriere di via Consultore Benintendi.

Avvalendosi del supporto specialistico dei Carabinieri del N.A.S. di Ragusa è stato effettuato il controllo di un esercizio commerciale nella zona del mercato storico di “Strata a foglia”, ove sono state riscontrate gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Le verifiche hanno portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 18.000 €, in conseguenza delle diverse violazioni contestate (dalla inosservanza delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP alla omessa tracciabilità dei prodotti alimentari rinvenuti). Su richiesta del N.A.S. di Ragusa, inoltre, il Direttore del Dipartimento di prevenzione medico – Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’ASP di Caltanissetta ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, poiché ritenuta in precarie condizioni igienico – sanitarie e gestita in assenza della notifica all’autorità competente.

I servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità diffusa, in particolare nella zona del centro storico, proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori mirati attività di controllo del territorio.