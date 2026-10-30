Nave scuola Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, presidi Anas sulla SS115 e sulla SS115 ter

PRESIDI SULLA SS 115 E SULLA SS 115 TER

In occasione della presenza della nave scuola Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, Anas ha preso parte al dispositivo predisposto per la gestione della viabilità e dei flussi di traffico connessi all’afflusso di visitatori nell’area portuale.

Le attività sono state definite nell’ambito delle riunioni di coordinamento svolte in Prefettura e del successivo tavolo tecnico, ai quali hanno preso parte le istituzioni e le strutture operative coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

In particolare, Anas ha assicurato il presidio degli svincoli della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” e della strada statale 115 ter, nel territorio di Porto Empedocle, al fine di contribuire alla regolare gestione della circolazione e alla fluidità dei flussi veicolari.

Nelle giornate del 28 e 29 ottobre, il personale Anas è stato impegnato sulla SS 115 ter, in corrispondenza dello svincolo tra via Crispi e via Nereo, in ingresso ai lidi di Porto Empedocle, e lungo la SS 115, in direzione Siracusa, presso lo svincolo Porto Empedocle–Pala Moncada.

Anas ha inoltre provveduto alla predisposizione di apposita segnaletica lungo la rete di competenza, finalizzata alla corretta canalizzazione dei flussi e, ove necessario, all’individuazione di itinerari alternativi per limitare le ripercussioni sulla viabilità locale.

Le attività sono state svolte in coordinamento con la Polizia Stradale e con le altre Forze dell’Ordine, nell’ambito del più ampio dispositivo che ha visto coinvolte anche la Protezione Civile e le strutture territoriali competenti.

Il presidio della rete e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti hanno consentito di supportare la gestione della mobilità durante le giornate interessate dall’evento, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.