Criptovalute: attacco hacker a Binance, furto da 6,3 mld

Binance, la prima piattaforma mondiale di scambio di Criptovalute per volumi, ha confermato di aver subito un attacco informatico che ha coinvolto circa 6,3 miliardi di dollari, pari a 5,63 miliardi di euro. Circa 3 miliardi di dollari sono stati congelati sulla blockchain grazie alla collaborazione con societa’ specializzate, limitando cosi’ il furto. La piattaforma ha sospeso temporaneamente depositi e prelievi e assicurato che coprira’ “tutte le perdite”. “Lavoriamo 24 ore su 24 e pubblicheremo un rapporto dettagliato una volta concluse le indagini”, ha scritto Binance sul proprio account X per l’America Latina, confermando che si e’ trattato di “attacco complesso con diverse falle”.

Il gruppo ha diffuso inizialmente messaggi contraddittori, affermando prima che tutti i fondi dei clienti erano “completamente al sicuro” e annunciando successivamente la copertura delle perdite. L’importo coinvolto sarebbe oltre quattro volte quello sottratto nel febbraio 2025 alla piattaforma Bybit: 1,5 miliardi di dollari, in quello che finora era considerato il maggiore furto informatico di questo tipo. Quell’attacco era stato attribuito a TraderTraitor, un gruppo di hacker legato alla Corea del Nord. Secondo la societa’ di analisi Trm Labs, e’ molto probabile che lo stesso gruppo sia responsabile dell’attacco a Binance.

“Diverse caratteristiche di questa operazione corrispondono a quelle di precedenti furti collegati alla Corea del Nord”, ha affermato la societa’, citando informazioni raccolte sulla blockchain e al di fuori di essa. Il responsabile di Tether, emittente della criptovaluta Usdt, ha annunciato il congelamento di circa 1,6 miliardi di dollari di questi asset in relazione al possibile attacco. Circle, che emette Usdc, ha bloccato circa 800 milioni di dollari. Il suo amministratore delegato Jeremy Allaire ha precisato che l’intervento e’ stato concordato con le autorita’. Usdt e Usdc sono “stablecoin”, Criptovalute il cui valore e’ ancorato al dollaro. L’ex numero uno di Binance Changpeng Zhao, tuttora azionista di maggioranza ma senza incarichi operativi, ha stimato che le perdite effettive potrebbero essere “un po’ superiori” a un miliardo di dollari. Binance ha spiegato che l’ammontare dei fondi congelati potrebbe aumentare con il proseguimento delle verifiche e della collaborazione con autorita’ e operatori del settore. La notizia ha provocato un brusco calo delle principali Criptovalute, seguito da un recupero. Dopo aver perso quasi il 5% sul finire della seduta americana, il bitcoin limitava il ribasso allo 0,83% intorno alle 6 italiane, mentre l’ether cedeva lo 0,81%. Il Bnb, la criptovaluta emessa da Binance, rimbalzava del 2,67% dopo essere sceso di quasi il 10%