Tenute Navarra, successo e sold out per “Autunno in Cantina”: il vino nisseno protagonista tra tradizione, innovazione e crescita

Grande partecipazione e tutto esaurito per “Autunno in Cantina 2026”, l’iniziativa che domenica 4 ottobre ha fatto tappa a Tenute Navarra, in contrada San Giacomo, nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Un appuntamento che ha richiamato appassionati, intenditori e operatori del settore provenienti da diverse località della Sicilia, confermando il crescente interesse nei confronti delle produzioni vitivinicole del territorio nisseno e delle realtà imprenditoriali che investono nella qualità, nell’innovazione e nella valorizzazione delle eccellenze locali.

La cantina nissena ha ospitato la seconda delle sette tappe della manifestazione promossa dall’IRVO, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio di Sicilia, con la partecipazione di Gambero Rosso. Un’iniziativa che attraversa alcune delle più importanti realtà vitivinicole dell’Isola, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le aziende, i processi produttivi e le peculiarità dei vini siciliani.

A caratterizzare il pomeriggio alle Tenute Navarra è stato un programma articolato, capace di coniugare approfondimento enologico, gastronomia, intrattenimento e convivialità. Le visite guidate alla cantina hanno consentito ai partecipanti di entrare nel cuore dell’attività produttiva, scoprendo le diverse fasi della lavorazione e la filosofia che accompagna la produzione dei vini. Spazio anche alle degustazioni, alle masterclass e ai momenti di confronto dedicati alla cultura del vino e alle tradizioni del territorio.

Particolarmente apprezzato il cooking show di Alfonso Grillo, che ha arricchito l’esperienza attraverso la gastronomia, creando un collegamento tra le produzioni enologiche e i sapori della cucina siciliana. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera è stato lo spettacolo musicale “Ritrovarsi davanti un Fiasco di Vino”, che ha visto protagonisti quattro artisti, Marcello Mandreucci, Alessandra Salerno, Giuseppe Milici e Valeria Milazzo. Un incontro tra differenti esperienze artistiche che, attraverso parole, ricordi e note musicali, ha dato vita a un medley di canzoni dedicate al vino, celebrando l’amicizia, l’arte e il piacere della convivialità. Un momento di intrattenimento che si è inserito perfettamente nello spirito della manifestazione, contribuendo al successo della giornata.

Il successo dell’iniziativa assume un significato che va oltre il singolo appuntamento. Tenute Navarra rappresenta infatti una realtà imprenditoriale che ha costruito il proprio percorso attraverso tre generazioni, accomunate dalla passione per la terra, dall’impegno nella produzione vitivinicola e dalla volontà di coniugare tradizione e innovazione. Un patrimonio di esperienze e conoscenze che si traduce in una visione aziendale orientata alla qualità e alla valorizzazione delle potenzialità del territorio.

La partecipazione a manifestazioni come “Autunno in Cantina” costituisce anche un’importante opportunità di promozione per l’intero comprensorio nisseno. Aprire le porte della cantina significa, infatti, non soltanto presentare i propri prodotti, ma anche raccontare un territorio, le sue caratteristiche e le opportunità che il comparto enogastronomico può offrire in termini di attrattività, sviluppo economico e turismo esperienziale.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione, accompagnata dai ringraziamenti rivolti all’IRVO, ai protagonisti dell’iniziativa e a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo al successo di una giornata che ha visto Tenute Navarra diventare punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutta la Sicilia.

Ad arricchire il percorso dell’azienda nel corso del 2026 sono stati anche altri appuntamenti di rilievo, come “Cantine Aperte” del 30 maggio e “Calici di Stelle” del 7 agosto, entrambi caratterizzati dal tutto esaurito. Due iniziative che hanno contribuito a consolidare la vocazione enoturistica di Tenute Navarra e a rafforzare il rapporto tra la cantina e un pubblico sempre più interessato a vivere il vino come esperienza culturale, oltre che enogastronomica.

Un percorso che non si esaurisce con la stagione autunnale. Proprio in questi giorni Tenute Navarra è presente all’ottava edizione di “WineSicily”, in programma dal 9 all’11 ottobre a Villa Trabia – Parco Mattarella, a Palermo. La manifestazione rappresenta un’ulteriore occasione di confronto con gli operatori del settore, attraverso incontri professionali, attività di networking e momenti dedicati alla promozione delle produzioni vitivinicole.

Alla base di questa crescita vi è una strategia imprenditoriale che affianca agli investimenti nella produzione quelli destinati all’accoglienza, all’innovazione e alla promozione commerciale. L’apertura di ENOSPACE, lo spazio dedicato alle esperienze enoturistiche, e la presenza a manifestazioni di rilievo nazionale come Vinitaly testimoniano la volontà dell’azienda di ampliare i propri orizzonti, consolidando la presenza sul mercato italiano e guardando con crescente interesse anche ai mercati internazionali.

In questa prospettiva, il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per Tenute Navarra, segnato da iniziative, nuovi progetti e opportunità di crescita che pongono le basi per un 2027 altrettanto ricco di appuntamenti. Una traiettoria di sviluppo che, partendo dalle radici familiari e dal legame con la terra, guarda al futuro attraverso investimenti, ricerca della qualità e capacità di innovare. Un percorso che contribuisce non soltanto a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel panorama vitivinicolo siciliano, ma anche a promuovere l’immagine di un territorio, quello nisseno, che attraverso le proprie eccellenze produttive può conquistare nuovi spazi di visibilità e nuove opportunità di sviluppo.