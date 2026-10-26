Svolta alle elezioni politiche in Serbia, Vucic riconosce sconfitta

BELGRADO (ITALPRESS-TANJUG) – Svolta alle elezioni politiche in Serbia. Aleksandar Vucic, in diretta tv, ha dichiarato che il suo partito Serbia Unita “ha perso le elezioni”.

Ad assicurarsi la vittoria è stata la “Lista Studentesca” di opposizione. Scene di esultanza in strada.

Il leader della lista “Aleksandar Vucic – Serbia Unita”, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la sua lista ha perso le elezioni parlamentari straordinarie, aggiungendo che la “Lista degli Studenti” ha vinto e che anche l’Unione degli Ungheresi della Vojvodina entrerà in Parlamento.

Nella sede del partito SNS, Vucic ha affermato che non dispongono ancora dei risultati definitivi, ma che, in base al campione stratificato, “è chiaro che hanno perso queste elezioni”.

“Non abbiamo ancora i risultati definitivi. Molti saranno sorpresi e capirete quanto alcuni hanno mentito e cosa si sono inventati. Voglio informarvi che la lista degli studenti ha vinto. Avranno tra i 135 e i 140 seggi, noi ne abbiamo circa 105”, ha dichiarato Vucic.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).