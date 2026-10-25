Serie D. Nissa, L’appello di Vincenzo Cancelleri e Sergio Iacona al presidente Luca Giovannone: “Oggi più che mai serve restare uniti: società, squadra, tifosi e città”

CALTANISSETTA. E’ un momento veramente difficile, sportivamente parlando, quello che la Nissa sta vivendo. Un momento nel quale le vittorie latitano e crescono, con le sconfitte, malcontento e critiche. Eppure, nonostante uno dei momenti più neri della storia della Nissa di Luca Giovannone, ecco arrivare all’indirizzo del presidente l’ennesimo attestato di vicinanza, stima, solidarietà e affetto da parte dei tifosi della Nissa e della Città.

Un sentimento sincero, forte, spontaneo, un legame che va oltre le sconfitte più dure, quello tra i tifosi della Nissa e i suoi tifosi. E’ stato il dirigente addetto agli ufficiali di gara Vincenzo Cancelleri a postare su Facebook un messaggio nel quale ha inteso lanciare un messaggio a sostegno del suo presidente. Un messaggio che, in poco tempo, ha fatto registrare tantissimi messaggi di affetto in risposta da parte dei tifosi della Nissa.

Ecco il messaggio di Vincenzo Cancelleri: “È nei momenti più difficili che il sostegno deve farsi sentire con ancora più forza. Caro Luca, in quello che è certamente il momento più duro della tua presidenza, voglio esprimerti tutta la mia vicinanza e il mio pieno sostegno: alla tua persona, al tuo operato e all’amore che hai dimostrato per la Nissa e per Caltanissetta. apisco quanto possa pesare questa fase per chi mette ogni giorno energie, passione, risorse economiche e responsabilità in un progetto nel quale crede. Proprio per questo, ti invito a continuare a essere il Presidente positivo, dinamico e determinato che abbiamo imparato a conoscere. Hai dimostrato di saperci fare e sono convinto che saprai dimostrarlo ancora, aiutando la Nissa a superare questo periodo difficile. La città di Caltanissetta è con te.

Le difficoltà di oggi non cancellano quanto hai costruito e non devono spegnere l’entusiasmo nei tifosi veri per ciò che possiamo ancora vivere insieme. Oggi più che mai serve restare uniti: società, squadra, tifosi e città. Con fiducia, con orgoglio e con la voglia di ripartire. Forza Presidente, avanti con il coraggio e la passione di sempre. Io sono e sarò SEMPRE al tuo fianco. FORZA NISSA, sempre!”.

I tifosi hanno elevato un coro unanime a sostegno del loro presidente che vale più di mille dichiarazioni e considerazioni. Il calcio, purtroppo, non sempre esalta. Lo fa soprattutto quando si vince, ma quando si perde, solitamente deprime. Ma con il presidentissimo della Nissa anche questo adagio calcistico entra in crisi perché l’affetto, la stima e il sostegno dei suoi tifosi nei riguardi della sua persona va oltre ogni sconfitta, oltre ogni momento negativo: come dire, potranno anche passare giocatori, tecnici, ci potranno essere vittorie, pareggi o sconfitte, ma il legame tra i tifosi della Nissa e il loro presidente è qualcosa che non finirà mai.

Anche il presidente onorario della Nissa Sergio Iacona ha lanciato un’appello all’unità e al sostegno del progetto Giovannone: “Sono le difficoltà e i momenti difficili il banco di prova della tempra di una comunità. Tutti noi tifosi della NISSA non possiamo che stringerci attorno al nostro presidente Luca Giovannone sostenendolo e incoraggiandolo. Senza il suo protagonismo non avremmo mai vissuto le gioie degli ultimi anni. Il presidente Giovannone ci ha restituito orgoglio e senso di appartenenza e il suo progetto ha ridestato l’ostilità e l’invidia di chi odia questa città che noi invece amiamo profondamente. Questa è l’ora del sostegno e del silenzio che deve essere interrotto solo per ringraziare il nostro presidente. Lui ha creato un progetto finora straordinario e vincente e lui saprà riprenderlo nel modo migliore. Noi tutti al suo fianco. Forza Nissa e Forza Presidente!”.