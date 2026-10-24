Bullismo e Cyberbullismo, la polizia di Piazza Armerina incontra gli studenti

In data 23 ottobre u.s. il Dirigente del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, V.Q.A. Dr. Alberto Salerno ha preso parte, in qualità di relatore, all’incontro sul tema del “Bullismo e Cyberbullismo”, tenutosi presso l’auditorium dell’I.I.S. L. Da Vinci di Piazza Armerina, alla presenza di tutti gli studenti delle seconde classi di quell’istituto.Nel corso dell’incontro sono stati trattati i temi della legalità in genere e dei rischiconnessi alla devianza giovanile.Il Dr. Alberto Salerno si è, inoltre, soffermato sulla necessità di un uso corretto e consapevoledegli strumenti offerti dal web e dalle odierne piattaforme di social network, sollecitando neigiovani convenuti una continua riflessione circa il rispetto della civile convivenza anche nellerelazioni cosiddette “virtuali”.Un’ulteriore e approfondita riflessione è stata dedicata al pernicioso fenomeno delcyberbullismo e ai relativi strumenti di contrasto, con particolare riguardo all’ammonimento delQuestore, previsto dalla legge nr.71/2017, che consente – per l’appunto – alla AutoritàProvinciale di Pubblica Sicurezza di rivolgere agli autori, minorenni, di tali condotte unprovvedimento monitorio allo scopo di prevenire il verificarsi di ulteriori e più gravi azioniAntigiuridiche.L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e sensibilizzazione per le generazioni più giovani, rinnovando l’impegno della Polizia di Stato nel rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che la conoscenza e la prevenzione costituiscono strumenti fondamentali per la sicurezza dell’intera collettività.