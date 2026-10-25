Caltanissetta. Visita della Governor Lina Ricciardello al Rotary Club per l’anno rotariano 2026/2027

CALTANISSETTA. Il Rotary Club di Caltanissetta ha vissuto uno dei momenti più significativi e attesi dell’anno rotariano: la visita della Governor Lina Ricciardello, alla guida del Distretto Sicilia e Malta per l’anno rotariano 2026-2027. Un appuntamento che ha rappresentato non soltanto un’occasione di confronto istituzionale e di verifica delle attività del Club, ma anche un momento di autentica condivisione dei valori rotariani, tra cultura, servizio e attenzione alle esigenze del territorio. Profondamente legata alla cultura e alle tradizioni siciliane, la Governor Lina Ricciardello, ha potuto conoscere da vicino le bellezze storiche e artistiche della città, accompagnata dai soci del Club in un itinerario che ha intrecciato identità locale e impegno sociale.

L’itinerario è proseguito nel centro storico, con la guida esperta del presidente della Pro Loco, Luca Miccichè, affiancato dalla sua assistente, che ha accompagnato il gruppo alla scoperta di Palazzo Moncada e del Museo Tripisciano. La visita si è conclusa in Cattedrale, dove padre Canalella ha illustrato le peculiarità del luogo sacro e del suo patrimonio, concludendo un percorso dedicato alla valorizzazione dell’identità culturale nissena. Nel pomeriggio si sono svolti i lavori di monitoraggio e valutazione del Club, accompagnati da un proficuo scambio di feedback con la Governor. Un momento di confronto costruttivo, volto a valorizzare i risultati raggiunti, individuare nuove prospettive di crescita e rafforzare l’efficacia delle azioni rotariane.

La visita è poi proseguita con l’incontro della Governor con i Club della famiglia rotariana, durante il quale è stato sottolineato il valore della collaborazione tra Rotary, Rotaract e Interact. Una sinergia che rappresenta una risorsa fondamentale per moltiplicare le energie, condividere competenze e costruire iniziative capaci di rispondere con maggiore efficacia alle necessità della comunità. La giornata è culminata nella cerimonia di gala presso la Masseria Santa Barbara di Caltanissetta, alla presenza dei Club nisseni Rotary, Rotaract e Interact. A inaugurare la serata è stato lo show cooking dello chef Lillo Defraia, che ha presentato e realizzato il tipico rollò nisseno, valorizzando attraverso la tradizione gastronomica l’identità e la cultura del territorio.

A seguire, si sono aperti ufficialmente i lavori con il cerimoniale rotariano, introdotti dalla presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Irene Collerone, che ha accolto la Governor Lina Ricciardello il segretario distrettuale Eugenio Libasi e i presenti, dando avvio a un momento di incontro e condivisione all’insegna dei valori rotariani. Nel corso della sua allocuzione, la Governor ha richiamato il ruolo della Rotary Foundation e l’importanza di sostenere iniziative capaci di tradurre i valori del Rotary in azioni concrete, soffermandosi in particolare sulla campagna “End Polio Now”, emblema dell’impegno internazionale nella lotta alla poliomielite.

Ampio spazio è stato dedicato anche al valore dei giovani nella famiglia rotariana e alla sinergia tra Rotary, Rotaract e Interact, sottolineando l’importanza di promuovere il protagonismo delle nuove generazioni e di costruire un’associazione capace di rinnovarsi nel tempo. La Governor ha infine ribadito la necessità di mantenere uno sguardo attento ai bisogni delle comunità locali, valorizzando le peculiarità del territorio e promuovendo service capaci di generare un impatto concreto e duraturo. A condurre i lavori è stato il prefetto Renato Tedeschi, con il supporto tecnico di Claudia Tocco, accompagnando lo svolgimento della serata nel rispetto del cerimoniale rotariano.