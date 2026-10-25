Nasconde hashish nella pentola a pressione, arrestato 20enne nel Palermitano

I carabinieri della Stazione di Villabate (Palermo), nel corso di un mirato servizio per il contrasto al traffico di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è scaturita da alcuni movimenti sospetti notati dai militari nei pressi dell’abitazione dell’indagato. Un servizio mirato di osservazione e appostamento ha confermato le ipotesi investigative, inducendo i militari dell’Arma a intervenire d’iniziativa con una perquisizione domiciliare. L’intuizione si è rivelata fondata: durante il controllo nella cucina, i militari hanno scovato, nascosti all’interno di una pentola a pressione, 96 grammi di hashish. Lo stupefacente era già stato suddiviso in un panetto da 50 grammi, due frammenti da 5 grammi ciascuno e ulteriori 36 dosi pronte per lo smercio. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un bilancino di precisione e un coltello impiegato per il taglio.L’arresto in flagranza è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Il materiale sequestrato è stato infine trasmesso al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass) del Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative sul principio attivo. (LaPresse)