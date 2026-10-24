Caltanissetta, Fratelli d’Italia accoglie la consigliera Giusy Mosca: «Rafforziamo la rappresentanza consiliare e il radicamento sul territorio»

CALTANISSETTA. Attraverso una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia accoglie la consigliera comunale Giusy Mosca nel partito. Di seguito il testo integrale della nota.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Caltanissetta annuncia ufficialmente l’ingresso della consigliera comunale Giusy Mosca nel partito e nel gruppo consiliare. Una scelta maturata con consapevolezza, nel segno della coerenza politica e della volontà di proseguire il proprio impegno istituzionale all’interno di una comunità nella quale riconosce valori, visione e obiettivi condivisi. L’adesione della consigliera Giusy Mosca segna un passaggio importante per Fratelli d’Italia a Caltanissetta, consentendo al partito di tornare ad avere una propria rappresentanza in Consiglio comunale. Un nuovo punto di partenza che si inserisce nel percorso di crescita e radicamento del partito, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza istituzionale e rafforzare il legame con la comunità nissena. La consigliera Giusy Mosca ha espresso soddisfazione per la scelta intrapresa, sottolineando le motivazioni personali e politiche alla base della propria adesione:«È una decisione che assumo con serenità e determinazione, non per convenienza personale, ma per proseguire il mio percorso politico in una comunità nella quale riconosco maggiormente il mio modo di intendere la rappresentanza. Ho trovato in Fratelli d’Italia un’organizzazione radicata nei territori, attenta al ruolo degli amministratori locali e capace di valorizzare le persone e le loro competenze. Desidero ribadire con chiarezza che il mio sostegno al sindaco Walter Tesauro e all’Amministrazione comunale rimane pieno e convinto. Cambia la mia appartenenza politica, ma resta immutato l’impegno per Caltanissetta e per i suoi cittadini.Ritengo, inoltre, importante riaffermare il valore della dignità delle donne nelle istituzioni: ogni donna impegnata in politica deve essere giudicata per le proprie capacità, per il lavoro svolto e per le idee che mette al servizio della comunità».

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Vincenzo Lo Muto, ha rivolto alla consigliera il benvenuto a nome dell’intero partito, evidenziando il valore politico dell’adesione:«L’ingresso di Giusy Mosca in Fratelli d’Italia rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un’opportunità importante per rafforzare il nostro percorso politico a Caltanissetta. La sua esperienza amministrativa e il lavoro svolto in Consiglio comunale costituiscono un valore aggiunto per il partito e contribuiscono a consolidare la nostra presenza istituzionale nel capoluogo.Continuiamo a lavorare per costruire una comunità politica solida, inclusiva e radicata nel territorio, capace di mettere a sistema competenze, esperienze e nuove energie. Vogliamo dare sempre maggiore forza a un progetto politico fondato sulla partecipazione, sulla responsabilità e sull’impegno concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini.Siamo certi che Giusy saprà mettere a disposizione del partito la propria esperienza e la propria determinazione, contribuendo alla crescita di Fratelli d’Italia e al rafforzamento della sua azione politica a Caltanissetta».Sull’importanza dell’adesione è intervenuto anche l’onorevole Salvatore Scuvera, che ha sottolineato il valore dell’esperienza della consigliera e il significato dell’ingresso nel più ampio percorso di sviluppo del partito in provincia:«Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Giusy Mosca, una consigliera comunale che, nel corso di più legislature, ha dimostrato competenza, esperienza e un costante impegno politico, amministrativo e sociale al servizio della città.La sua conoscenza del territorio costituisce un valore aggiunto per l’attività del partito e per il rafforzamento della nostra presenza istituzionale. Questa adesione si inserisce nel percorso di crescita e radicamento che Fratelli d’Italia sta portando avanti nell’intera provincia di Caltanissetta e assume un rilievo particolare nel capoluogo, dove il lavoro della classe dirigente, del coordinatore cittadino e dei nostri due assessori comunali contribuisce a consolidare il progetto politico del partito.Continuiamo a investire sulle competenze, sulle esperienze e sulle persone che condividono i nostri valori e hanno dimostrato concretamente il proprio impegno per le comunità. L’obiettivo è rendere Fratelli d’Italia sempre più forte, rappresentativo e capace di interpretare le esigenze dei cittadini, mantenendo un rapporto diretto e costante con il territorio».Con l’ingresso di Giusy Mosca, Fratelli d’Italia Caltanissetta rinnova il proprio impegno a rafforzare la rappresentanza istituzionale, ampliare la partecipazione politica e contribuire, con responsabilità e spirito costruttivo, al futuro della città e dell’intero territorio nisseno.Il coordinamento cittadino rivolge alla consigliera i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua adesione possa rappresentare un ulteriore impulso all’attività politica del partito e al rafforzamento del centrodestra cittadino. Fratelli d’Italia – Coordinamento Cittadino di Caltanissetta