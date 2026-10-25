Congresso della Lega a Milano, la provincia di Caltanissetta presente con due delegati: Oscar Aiello e il sindaco Leonardo Burgio

CALTANISSETTA – Anche la provincia di Caltanissetta ha avuto una propria rappresentanza al congresso federale della Lega, svoltosi a Milano, che ha visto la riconferma di Matteo Salvini alla guida del partito con il 76,49% dei consensi, al termine del confronto congressuale con Massimo Garavaglia.

A rappresentare il territorio nisseno, all’interno della delegazione siciliana composta complessivamente da 30 delegati, sono stati Oscar Aiello, già assessore comunale della Giunta guidata dal sindaco Walter Tesauro a Caltanissetta, e Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco. Entrambi hanno partecipato alle votazioni che hanno portato alla riconferma del segretario federale.

A raccontare l’esperienza milanese è stato lo stesso Aiello, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha espresso soddisfazione per l’esito del congresso e, soprattutto, per la presenza della provincia di Caltanissetta in un appuntamento significativo per gli equilibri interni del partito.

«Una due giorni straordinaria a Milano per tracciare il futuro della Lega! – scrive Oscar Aiello –. Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario federale con un netto 76,49% dei voti, a conclusione di un’importante sfida democratica con Massimo Garavaglia».

L’ex assessore nisseno attribuisce al risultato congressuale un preciso significato politico, interpretandolo come una conferma della leadership di Salvini e della linea che il movimento intende seguire nei prossimi anni.

«Si tratta di un risultato politico dal peso enorme – sottolinea Aiello –: una conferma chiara e un mandato forte per continuare a guidare il movimento con la compattezza e la determinazione necessarie per le sfide che attendono il Paese».

Ma è soprattutto il ruolo della rappresentanza nissena a essere evidenziato dall’ex componente della Giunta Tesauro. Due delegati su trenta provenienti dalla provincia di Caltanissetta rappresentano, secondo Aiello, un segnale della partecipazione del territorio alle scelte nazionali del partito.

«Essere presenti a questo congresso è stato un privilegio, ma l’orgoglio più grande è aver dato voce al nostro territorio – afferma Oscar Aiello –. Su 30 delegati chiamati a rappresentare l’intera Sicilia, la Provincia di Caltanissetta ha risposto presente con due voti: il mio e quello del Sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio».

Una presenza che Aiello considera particolarmente significativa per il coinvolgimento della provincia nissena nelle dinamiche politiche e organizzative della Lega, anche in vista dei futuri appuntamenti elettorali.

«Avere una doppia rappresentanza nissena in un momento decisionale così cruciale – evidenzia l’ex assessore – dimostra che la nostra provincia c’è, conta ed è protagonista attiva all’interno del progetto politico».

Il congresso milanese ha rappresentato un momento di confronto per il movimento, chiamato a definire le proprie prospettive politiche e organizzative attraverso il voto dei delegati provenienti dalle diverse regioni italiane.

Per Aiello e Burgio, la partecipazione ai lavori congressuali ha costituito anche un’occasione di confronto con gli altri rappresentanti del partito, portando la presenza della provincia di Caltanissetta all’interno della delegazione siciliana.

L’ex assessore conclude il proprio intervento social con un messaggio rivolto al futuro e all’impegno politico sul territorio.

«Torniamo a casa con una nuova energia, uniti e pronti a lavorare per la nostra terra al fianco del Segretario. Avanti tutta!», conclude Oscar Aiello.

La partecipazione dei due delegati nisseni al congresso della Lega conferma dunque il coinvolgimento di rappresentanti della provincia di Caltanissetta nelle attività nazionali del partito, in una fase che si apre con la riconferma di Matteo Salvini alla segreteria federale.